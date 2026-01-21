Fallece Roque Miguel, histórico locutor de Radio Sol Albal, a los 68 años

La emisora municipal de Albal, Radio Sol, ha comunicado que ayer falleció Roque Miguel Martínez Royo, reconocido locutor de la radio local, a los 68 años de edad.

Roque Miguel fue una de las voces más emblemáticas de la emisora durante más de tres décadas, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de oyentes. Durante todo ese tiempo estuvo al frente del programa musical “El Guateque”, que se emitía cada domingo de 11 a 13 horas, espacio en el que repasaba los grandes éxitos de las décadas de los años 60 y 70, transmitiendo su pasión por la música y la radio.

Formó parte de la emisora municipal de Albal desde los inicios de la andadura radiofónica de la Asociación Cultural Radio Sol, que a principios de los años noventa comenzó a emitir desde uno de los locales de la Escuela de Sant Blai, destinados a las asociaciones municipales, y posteriormente desde su ubicación actual en el Casal Jove.

Desde la emisora local expresan que "su cercanía, su voz inconfundible y su compromiso con la radio local dejan una huella imborrable en la historia de Radio Sol y en la memoria de todos sus oyentes y compañeros".

Misa funeral

La misa funeral en su honor se celebrará hoy a las 16 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Albal.

Noticias relacionadas

"Desde la emisora municipal de Albal y la Asociación Cultural Radio Sol trasladamos" el más sincero pésame a familiares, amigos y oyentes, agradeciendo profundamente su dedicación y amor por la radio durante tantos años", finalizan.