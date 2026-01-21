FITUR 2026: la Mancomunidad l’Horta Nord promociona la cultura, huerta y litoral como destino turístico

La Mancomunitat l’Horta Nord participa estos días en Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo celebrada en IFEMA Madrid, con el objetivo de posicionar la comarca como un destino turístico complementario a la ciudad de Valencia. Esta propuesta se basa en el valor de la cultura, la huerta, el litoral y las experiencias sostenibles. El presidente de la Mancomunitat, Fran López, y el vocal de Turismo, Paco Gómez, han asistido a la feria para reforzar la presencia institucional e impulsar la promoción conjunta de sus municipios.

En este contexto, la Mancomunitat presenta su Plan Estratégico de Turismo este miércoles, 21 de enero, en la Sala de Presentaciones 3. Este documento define la hoja de ruta turística de la comarca para los próximos años, apostando por un modelo sostenible y coherente con los valores del territorio. El Plan es el resultado de un trabajo de diagnóstico de los 10 municipios que integran la Mancomunitat y busca poner en valor una oferta turística propia y compartida. Para su elaboración, se ha contado con el apoyo de València Turisme y de la consultora Amundsen, combinando el análisis técnico con acciones de dinamización que ya están en marcha.

César Molins

El presidente Fran López ha destacado que FITUR es un escaparate clave para mostrar el potencial de la comarca, permitiendo ordenar y proyectar una oferta que resalta la cultura, la huerta, el litoral y la proximidad a Valencia. El Plan Estratégico apuesta por un modelo equilibrado que genere oportunidades económicas sin perder la identidad local ni la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos principales se encuentran la mejora de la coordinación entre municipios, la creación de productos turísticos compartidos y la promoción de experiencias vinculadas al patrimonio cultural y al paisaje.

Por su parte, el vocal de Turismo, Paco Gómez, ha subrayado que este Plan permite pasar de las ideas a la acción mediante una visión comarcal y un trabajo coordinado. La presentación del Plan da continuidad a otras iniciativas recientes de las fuentes, como la celebración de la 1ª Feria Turística de l’Horta Nord o el lanzamiento de la web ‘Cultura de l’Horta Nord’. Con todo ello, se consolida una estrategia basada en la planificación, la colaboración institucional y la identidad del territorio