La Fundació Horta Sud refuerza el equipo de 'Salvem les Fotos' para acelerar su recuperación

Las fotografías familiares, los álbumes domésticos y las grabaciones caseras no son solo recuerdos íntimos, son un patrimonio colectivo de gran valor, que documenta la vida cotidiana, las relaciones sociales, las fiestas, los espacios y las transformaciones sociales y que se vio gravemente amenazado a raíz de la dana.

Para garantizar la conservación de este patrimonio y acelerar las tareas de restauración y digitalización, la Fundació Horta Sud ha reforzado este año el equipo humano del proyecto Salvem les Fotos con trece nuevas contrataciones de media jornada, gracias a una inversión de 200.000 euros del Ministerio de Cultura y otras aportaciones de diferentes entidades que también han sido canalizadas para este proyecto.

Estas trece personas se suman a las cinco ya contratadas durante 2025 y a las cuarenta que han incorporado el Museu Comarcal y la Mancomunitat de l'Horta Sud a través del Plan de ocupación Dana del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El Museu Comarcal de l'Horta Sud continúa siendo lo principal centro de trabajo del proyecto, consolidándose como un centro de referencia en la conservación del patrimonio fotográfico y doméstico afectado por la dana. Actualmente, acoge fotografías de 465 familias de diferentes municipios de la comarca, con una incidencia especial en las localidades más afectadas: 108 familias de Paiporta, 67 de Catarroja y 63 de Aldaia y Picanya.

Voluntariado especializado

La tarea del personal contratado se complementa con una amplia red de voluntariado especializado, que hace posible abordar un proyecto con una clara dimensión cultural, social y comunitaria. En este sentido, desde el Museu Comarcal de l'Horta Sud y la Fundació Horta Sud continúan haciendo un llamamiento a la ciudadanía para sumarse como voluntaria al proyecto Salvem les Fotos.

Las personas o entidades interesadas pueden escribir a museu@museuhortasud.com para participar en las tareas de recuperación y conservación del patrimonio visual. El horario de colaboración es de lunes a viernes de 9 a 15 horas, y martes y jueves hasta las 18 horas, con un compromiso mínimo de dos horas semanales.

El proyecto y la exposición

El proyecto Salem les Fotos, iniciativa impulsada por la Universitat de València y la Red de Universidades Públicas Valencianas, se inscribe dentro del Pla de Recuperación y Transformación después de la dana promovido por la Fundació Horta Sud, con el objetivo de preservar el legado cultural, identitario y emocional de la comarca más allá de la reconstrucción material. El proyecto responde a la voluntad de proteger un patrimonio que es de todas y todos y de acompañar las familias en el proceso de luto y recuperación de los recuerdos perdidos, una tarea que continúa siendo necesaria, puesto que, a pesar de haber pasado más de un año desde la dana, todavía queda mucho para recuperar.

Con el objetivo de dar visibilidad a esta tarea y rendir homenaje a todas las personas que han confiado sus recuerdos en los laboratorios de campo de Salvem las Fotos, se inauguró el pasado mas de noviembre la exposición «Memoria y Resiliencia. La fotografía como testimonio de vida».

Esta muestra es un homenaje a la fuerza de la memoria colectiva y a la capacidad de reconstruir aquello que parecía perdido, a través de las imágenes que han sobrevivido a la barrancada y de las historias personales que custodian. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 horas, y martes y jueves de 16 a 18 horas al Museu Comarcal de l'Horta Sud, en Torrent.