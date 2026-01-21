La Fundació Horta Sud refuerza el equipo de 'Salvem les Fotos' para acelerar su recuperación
El Museu Comarcal de l'Horta Sud acoge fotografías de 465 familias de las poblaciones afectadas por la dana
Las fotografías familiares, los álbumes domésticos y las grabaciones caseras no son solo recuerdos íntimos, son un patrimonio colectivo de gran valor, que documenta la vida cotidiana, las relaciones sociales, las fiestas, los espacios y las transformaciones sociales y que se vio gravemente amenazado a raíz de la dana.
Para garantizar la conservación de este patrimonio y acelerar las tareas de restauración y digitalización, la Fundació Horta Sud ha reforzado este año el equipo humano del proyecto Salvem les Fotos con trece nuevas contrataciones de media jornada, gracias a una inversión de 200.000 euros del Ministerio de Cultura y otras aportaciones de diferentes entidades que también han sido canalizadas para este proyecto.
Estas trece personas se suman a las cinco ya contratadas durante 2025 y a las cuarenta que han incorporado el Museu Comarcal y la Mancomunitat de l'Horta Sud a través del Plan de ocupación Dana del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Museu Comarcal de l'Horta Sud continúa siendo lo principal centro de trabajo del proyecto, consolidándose como un centro de referencia en la conservación del patrimonio fotográfico y doméstico afectado por la dana. Actualmente, acoge fotografías de 465 familias de diferentes municipios de la comarca, con una incidencia especial en las localidades más afectadas: 108 familias de Paiporta, 67 de Catarroja y 63 de Aldaia y Picanya.
Voluntariado especializado
La tarea del personal contratado se complementa con una amplia red de voluntariado especializado, que hace posible abordar un proyecto con una clara dimensión cultural, social y comunitaria. En este sentido, desde el Museu Comarcal de l'Horta Sud y la Fundació Horta Sud continúan haciendo un llamamiento a la ciudadanía para sumarse como voluntaria al proyecto Salvem les Fotos.
Las personas o entidades interesadas pueden escribir a museu@museuhortasud.com para participar en las tareas de recuperación y conservación del patrimonio visual. El horario de colaboración es de lunes a viernes de 9 a 15 horas, y martes y jueves hasta las 18 horas, con un compromiso mínimo de dos horas semanales.
El proyecto y la exposición
El proyecto Salem les Fotos, iniciativa impulsada por la Universitat de València y la Red de Universidades Públicas Valencianas, se inscribe dentro del Pla de Recuperación y Transformación después de la dana promovido por la Fundació Horta Sud, con el objetivo de preservar el legado cultural, identitario y emocional de la comarca más allá de la reconstrucción material. El proyecto responde a la voluntad de proteger un patrimonio que es de todas y todos y de acompañar las familias en el proceso de luto y recuperación de los recuerdos perdidos, una tarea que continúa siendo necesaria, puesto que, a pesar de haber pasado más de un año desde la dana, todavía queda mucho para recuperar.
Con el objetivo de dar visibilidad a esta tarea y rendir homenaje a todas las personas que han confiado sus recuerdos en los laboratorios de campo de Salvem las Fotos, se inauguró el pasado mas de noviembre la exposición «Memoria y Resiliencia. La fotografía como testimonio de vida».
Esta muestra es un homenaje a la fuerza de la memoria colectiva y a la capacidad de reconstruir aquello que parecía perdido, a través de las imágenes que han sobrevivido a la barrancada y de las historias personales que custodian. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 horas, y martes y jueves de 16 a 18 horas al Museu Comarcal de l'Horta Sud, en Torrent.
