Hospitalizan a un joven de 16 años herido en los toros de Almàssera

Un joven de 16 años fue embestido por una vaca en los festejos taurinos de San Antoni en Almàssera el viernes de madrugada pasado durante la primera jornada de corridas. El menor, que estaba a punto de cumplir 17 años, participaba en los actos cuando el animal fue hacia él y le provocó golpes en la cabeza. En ese momento, los equipos sanitarios le atendieron de manera inmediata y fue trasladado al hospital.

Tras este suceso, la peña organizadora de los festejos taurinos decidió suspender la actividad el resto de la noche. El sábado se retomaron los actos. El chaval, que según ha podido saber este diario era de Bonrepòs i Mirambell, el pueblo vecino de Almàssera, sufrió un golpe en la cabeza.

En coma inducido

Al llegar al hospital le indujeron al coma por los coágulos de sangre aunque este martes lo despertaron. El chico evoluciona favorablemente, según la información a la que ha tenido acceso este diario. La peña taurina organizadora, la Agrupación Cultural Taurina Sant Antoni de Almàssera, iniciaba los festejos por este efeméride el viernes a las 23 horas con la 'Cagà del manso' y a media noche, comenzó la suelta de vacas y embolada de un toro de Hnos Cali, de Moixent. Fue ahí cuando la vaca embistió al joven menor de edad, empujándole bruscamente contra la pared y provocándole un golpe fuerte en la cabeza.