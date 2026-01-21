La zona cero de la dana en València busca en Fitur el regreso turístico de los voluntarios que ayudaron

Más allá del barro, hay una comarca por descubrir. Ese es un poco el lema de la nueva campaña turística que van a presentar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se está celebrando en Madrid, los municipios que forman la zona cero de la dana que asoló l'Horta Sud el pasado 29 de octubre de 2024 .

La intención es convocar a todos los voluntarios y voluntarias que llegaron a Paiporta, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, Benetússer, Albal, Beniparrell, Aldaia, Picanya y Alaquàs para ayudar bien de manera individual, o bien dentro de un colectivo, quitando barro o proporcionando víveres, a que regresen a estas localidades con otra visión, la turística.

La Torre, emblema de la ciudad de Torrent será restaurada. / A.T.

Es por eso que la zona cero de la dana en València lanza en Fitur, este jueves, a partir de las 13.15 horas, en el stand de la Diputació de València (pabellón 7) la iniciativa “Vuelve a l’Horta Sud”, con la que invita a las miles de personas de toda España, que acudieron al rescate de la comarca tras la catástrofe, a que vuelvan ahora de forma turística y redescubran que, más allá del barro, hay un territorio rico en patrimonio cultural, arquitectónico, natural, gastronómico y festivo, entre otros.

Además, la Mancomunitat de l’Horta Sud presentará su nuevo plan estratégico de turismo “Regenera l’Horta Sud”, financiado por la Diputació de València, dentro de la convocatoria Impulsem Turisme 2025.