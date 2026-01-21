Paterna defiende que no tiene barrios de 50.000 personas para no aplicar las zonas de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Paterna ha defendido esta semana sus actuaciones municipales en materia de movilidad y sostenibilidad, a pesar de no tener un proyecto técnico formal de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ni una ordenanza reguladora, dos elementos a los que están obligados por ser una ciudad de más de 76.000 habitantes. En teoría, deberían de tener todo aprobado en el inicio de 2026 para cumplir con la norma, que ha sido flexible hasta el momento, por su complejidad burocrática para ajustarse a los tiempos.

El consistorio alega, por su parte, que aunque tengan en total 76.000 habitantes, no tienen ningún núcleo poblacional que supere los 50.000 y por tanto, defienden que sus actuaciones se adaptan a las normativas europeas y a la realidad de la ciudad de l'Horta Nord. Hace poco más de un mes, la Sindicatura de Comptes lanzó un informe que revelaba que la mayoría de los 15 municipios valencianos de más de 50.000 habitantes obligados a instaurar la ZBE no lo habían hecho en tiempo y forma. Entre esas localidades estaban Torrent y Paterna.

Preguntados sobre esta cuestión (que de estar ligada a ayudas al transporte sí ha conseguido una prórroga durante 2026, como ha pasado en la ciudad de València), el Ayuntamiento de Paterna ha contestado que continúa avanzando en la implantación de un modelo progresivo, planificado y ordenado que está transformando la movilidad urbana del municipio y contribuyendo a la reducción del tráfico y de las emisiones contaminantes. Todo lo anterior en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea.

En este sentido, añade que en los últimos años, el consistorio ha impulsado diversas actuaciones orientadas a la mejora de la movilidad sostenible y a la reducción de la contaminación, entre las que destacan la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la puesta en marcha del servicio de autobús municipal gratuito con una flota 100 % eléctrica, la creación de aparcamientos disuasorios, la renovación progresiva de la flota de vehículos municipales por otros más sostenibles y, de manera especialmente significativa, la peatonalización del eje formado por la calle Mayor y la Plaza Ingeniero Castells, con control de accesos mediante cámaras y regulación del tráfico autorizado.

Los habitantes y los núcleos de menos de 50.000 personas

Para defender que el camino de políticas y actuaciones en materia de movilidad sostenible y menos contaminación ambiental, Paterna explica que su localidad cuenta con más de 76.000 habitantes, distribuidos en 9 barrios, 6 áreas empresariales y un centro de ocio, "sin que exista, como marca la normativa europea, ningún núcleo poblacional concentrado que supere los 50.000 habitantes, lo que permite aplicar políticas de movilidad y sostenibilidad adaptadas a la realidad urbana del municipio".

Por último, fuentes municipales aclaran que la ciudad cumple con los estándares europeos de calidad del aire y niveles de baja contaminación, desarrollando medidas proporcionales, equilibradas y ajustadas a su estructura territorial y social.

¿Qué pasa en Torrent?

La capital de l'Horta Sud también era una de las señaladas en el informe que la Sindicatura de Comptes hizo público en diciembre respecto a las ZBE. Si bien afirmaba que la ciudad tenía un informe técnico aprobado y estaba en el camino, tampoco había hecho todos los pasos necesarios para implementar esta norma que debería estar en marcha este 2026. El documento técnico, aclara el consistorio, se redactó en 2024. La empresa encargada debía realizar algunas modificaciones y el Ayuntamiento de Torrent ha presentado alegaciones.

En cuanto a las actuaciones complementarias a la instauración de las zonas de bajas emisiones, se destinaron a finalizar la implantación de los cargadores eléctricos, al nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas y a diversas actuaciones en el Alter. A día de hoy, señalaba el consistorio a este diario, no ha cambiado nada y se está pendiente de las modificaciones y alegaciones.