La Pobla de Farnals emplea máquinas para desatascar los sistemas de riego y evitar inundaciones tras Harry

La Pobla de Farnals ha estado toda la noche pendiente de su zona costera. El temporal marítimo impactó ayer con fuerza en sus playas, llenándolas de rocas y engullendo toda la zona de arena. Aunque no hay destrozos destacados, como sí se han registrado en El Puig, el ayuntamiento teme que se inunden los sistemas de regadío, conocidos como 'golas' y son los tramos que conducen el agua pluvial y de riego de manera natural. Por eso, esta mañana llevarán máquinas de cadenas para tratar de desembozar los tramos taponados de tierra.

"No ha habido inundaciones en el paseo, pero si la lluvia y el mar se juntan pueden provocar problemas de drenaje y por eso vamos a actuar, para evitar charcos y dificultades para circular", explica el alcalde de la Pobla, Enric Palanca.

El temporal, explica el edil, vino ayer con fuerza y el nivel del mar está más alto que de costumbre, lo que ha borrado la playa del municipio y ha dejado la zona de arena llena de piedras y tierra. En previsión de este tiempo, alertado por las noticias publicadas por este diario, se cerraron los accesos a la zona norte.

Otra consecuencia del temporal es la colmatación de las 'golas' que delimitan el término municipal. Se trata de salidas naturales de agua pluvial y de regadío. Por eso, se ha avisado a la Real Acequia de Moncada que no riegue en la Pobla estos días. "Lo único que podría complicar las cosas sería la lluvia y las previsiones son moderadas", explica Palanca.