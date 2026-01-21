El Puig proyecta en Fitur su estrategia de turismo sostenible y familiar

El Ayuntamiento de El Puig de Santa María está presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que se celebra del 21 al 25 de enero. La localidad de l’Horta Nord llega a esta cita ineludible del sector con una propuesta sólida y renovada, estructurada bajo el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Esta hoja de ruta, impulsada gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, tiene como objetivo consolidar un modelo turístico respetuoso, desestacionalizado y de alta calidad.

En esta edición, la promoción del municipio girará en torno a dos ejes fundamentales: la potenciación del turismo de celebraciones y una gastronomía de kilómetro cero que apuesta por el relevo generacional y la inclusión.

El alcalde de El Puig, Marc Oriola, destaca "la importancia de esta feria para visibilizar la transformación que está viviendo el municipio": “El Puig de Santa María exporta su modelo de turismo sostenible y familiar al escaparate mundial de Fitur 2026. No venimos solo a mostrar nuestro patrimonio, que es excepcional, sino a explicar cómo estamos integrando la sostenibilidad y la calidad en cada experiencia que ofrecemos al visitante”.

Gastronomía: educación, tradición y producto local

La agenda de El Puig en Fitur pondrá un acento especial en la cocina como elemento identitario. El jueves 22 de enero, a las 14 horas, se presentará la gran novedad se del mismo día con la puesta de largo del concurso ‘Top Chef Junior El Puig de Santa María’. Esta iniciativa pionera tiene una clara vocación pedagógica: fomentar la dieta mediterránea, el uso de productos de proximidad y la cocina de aprovechamiento entre la población más joven, utilizando la gastronomía como vehículo para la igualdad y la inclusión social.

El mismo día 22, a las 16 horas, el chef local Jordi Morera protagonizará un showcooking en el que elaborará un arroz con fesols i naps, plato emblemático que trasladará el sabor de l’Horta a la capital.

Asimismo, el Ayuntamiento aprovechará el evento para anunciar las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, previstas del 18 de febrero al 8 de marzo. Cinco restaurantes locales de referencia —Ca Morera, Huerto de Santa María, Alhacena, Arrocería Noray y L’Agnolotto— ofrecerán menús especiales, reafirmando el apoyo institucional al tejido hostelero local.

‘Sí vull al Puig’: un escenario privilegiado

El otro gran pilar de la presentación será el avance de la campaña ‘Sí vull al Puig’, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 4 de marzo. Con esta marca, el ayuntamiento busca posicionar el municipio como un destino preferente para el turismo de bodas (wedding tourism) y eventos corporativos, aprovechando entornos monumentales como el Real Monasterio o la Cartuja de Ara Christi, junto con una oferta de servicios de alto nivel.

“Queremos poner en valor que El Puig es el escenario perfecto para los momentos más importantes de la vida. Tenemos las infraestructuras, el entorno y los profesionales para ser líderes en este sector”, ha añadido el alcalde Oriola.

Reconocimiento a la calidad y accesibilidad cultural

Como muestra del compromiso con la excelencia, el durante esta jornada, 21 de enero, el municipio recibirá nuevamente el distintivo SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), que acredita el esfuerzo de mejora continua de los servicios turísticos públicos y privados.

Por último, se continuará promocionando el exitoso programa de visitas guiadas a 1 euro, una medida que ha demostrado ser eficaz para democratizar el acceso a la cultura e invitar a la ciudadanía a redescubrir la riqueza histórica de El Puig de Santa María.