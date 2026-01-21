Torrent apuesta por la lectura: actividades en bibliotecas municipales para todas las edades

El Ayuntamiento de Torrent, a través del área de Cultura, ha preparado una completa y variada programación de actividades en las bibliotecas municipales para el primer trimestre de 2026, con propuestas que se desarrollarán desde enero y durante los meses de febrero y marzo, dirigidas a públicos de todas las edades y pensadas para fomentar el hábito lector, la creatividad, el aprendizaje y la convivencia en torno a los libros.

La programación se desarrollará principalmente en la Biblioteca Metro y en la Casa de la Cultura, espacios que se consolidan como puntos de encuentro cultural de referencia en la ciudad, y que acogerán cuentacuentos, clubes de lectura en castellano y en inglés, actividades inclusivas adaptadas a personas con necesidades especiales, así como campañas educativas dirigidas al alumnado de Primaria.

A partir de este 21 de enero, la narración oral vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural municipal. Ese día, la Casa de la Cultura acogerá una sesión de cuentacuentos a cargo de Chemago, centrada en el poder transformador de la lectura. A esta cita le seguirán, los días 22 y 23 de enero, dos sesiones de cuentacuentos adaptados para personas con necesidades especiales, organizadas en la Biblioteca Metro en colaboración con Kummerlin, reforzando así el compromiso municipal con una cultura accesible e inclusiva.

Durante los meses de febrero y marzo, la programación continuará con nuevas sesiones de cuentacuentos tanto en la Biblioteca Metro como en la Casa de la Cultura, con narraciones pensadas para el público infantil y familiar, abordando temáticas como la imaginación, las emociones, la diversidad o la aventura, de la mano de narradores y narradoras como Laia, Susú o Chemago. Estas actividades se completarán con sesiones específicas adaptadas, que permiten garantizar la participación de todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades.

Clubes de lectura

Los clubes de lectura mantienen también un protagonismo destacado dentro de la programación trimestral. A lo largo de febrero y marzo se celebrarán nuevas sesiones del Club de Lectura en castellano, así como del Club de Lectura en inglés, con propuestas literarias que favorecen tanto el hábito lector como el aprendizaje de idiomas en un entorno participativo y cercano.

Especial relevancia tendrá la sesión del Club de Lectura en castellano que se celebrará a finales de enero en la Casa de la Cultura y que contará con la participación de la autora Aurora Rúa, una propuesta que combina el fomento de la lectura con el encuentro directo entre lectores y creadoras literarias, favoreciendo el diálogo cultural y el intercambio de experiencias en torno a la literatura.

La programación del primer trimestre incluye también la campaña educativa “Coneix la teua biblioteca”, dirigida al alumnado de 3º de Primaria, que se desarrollará entre febrero y principios de marzo tanto en la Biblioteca Metro como en la Casa de la Cultura. A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrent acerca los servicios bibliotecarios a los más jóvenes, promoviendo desde edades tempranas el uso habitual de las bibliotecas como espacios de lectura, estudio y aprendizaje.

Cultura cercana y dimensión social

De manera paralela, las bibliotecas municipales continúan desarrollando actividades de animación lectora en residencias de personas mayores durante el mes de enero, reforzando así su dimensión social y su vocación de llegar a todos los colectivos de la ciudad, utilizando la lectura como herramienta de bienestar, compañía y estimulación cultural.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrent ha destacado la importancia de esta programación como herramienta de cohesión y crecimiento cultural para la ciudad. En este sentido, ha señalado que “las bibliotecas municipales de Torrent son mucho más que espacios de préstamo de libros; son lugares vivos, abiertos y dinámicos, donde se fomenta la lectura, la educación y la participación cultural desde una perspectiva inclusiva y accesible para todos”.

Asimismo, el edil ha subrayado que “con esta programación del primer trimestre de 2026 seguimos apostando por acercar la cultura y el hábito lector a todas las edades, ofreciendo actividades de calidad que refuerzan el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia”.

Noticias relacionadas

Finalmente, el concejal ha puesto en valor el trabajo del personal bibliotecario y de los profesionales que participan en las actividades, destacando que “detrás de cada sesión hay un esfuerzo constante y comprometido para que la cultura llegue a toda la ciudadanía y para que Torrent siga avanzando como una ciudad que cree firmemente en la lectura y en el acceso universal a la cultura”.