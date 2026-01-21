Un total de 196 animales del refugio de Paterna encontraron hogar en 2025

El refugio municipal de animales de Paterna ha gestionado a lo largo de 2025 la adopción de 196 animales. De esta manera, 43 perros, 148 gatos y 5 animales de otras especies encontraron un hogar definitivo entre enero y diciembre del pasado año.

"El refugio de animales de Paterna continúa con su compromiso de reunir nuevas familias peludas, y conseguir un hogar definitivo a los animales que viven en él, dando respuesta a las familias interesadas en sumar amor peludo y asesorándolas en el proceso de adopción", ha explicado Johana Gómez, concejala de Juventud y Bienestar Animal.

Además, el Refugio de Animales de Paterna permite a familias acompañar a través de la acogida a los animales que buscan hogar o están en proceso de formalizar adopción. De esta manera, los peludos pueden conocer un entorno familiar mientras se realizan los trámites o esperan su segunda oportunidad. Este año, 68 animales han sido acogidos de manera solidaria. A este respecto, Johana Gómez ha recordado que "se ha emprendido una campaña para favorecer la acogida de perros sénior, para asegurarles una espera todavía más reconfortante".

Por otra parte, el servicio de recogida y rescate de animales consiguió que 122 perros, 18 gatos y 51 animales de otras especies que estaban perdidos volvieran con sus familias. Gómez ha querido incidir en “la obligatoriedad y la importancia de dotar a nuestros compañeros peludos de microchip, que facilita las labores de localización y retorno en caso de pérdida”.

Adopción: coste cero

Las adopciones de animales del Refugio municipal tienen coste cero para los adoptantes, los perros están censados en el registro de ADN canino de Paterna, los animales que lo requieren tienen microchip y todos cuentan con la cartilla de vacunación al día, así como con los tratamientos antiparasitarios pertinentes. Por otra parte, y como marca la legislación, los peludos y peludas del Refugio están esterilizados y, en caso de ser adoptados muy jóvenes, la intervención está cubierta.

Las personas interesadas en sumar a su vida un compañero peludo pueden conocer a los perros y gatos que viven en el Refugio a través de la web https://refugio.serviciosdepaterna.es, donde se encontrarán información sobre los animales. Además, pueden conocer sus historias a través de las redes sociales del Refugio (Instagram, Facebook y Tiktok), desde donde se difunden diariamente.