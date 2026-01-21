Vecinos y cofradía ultiman los preparativos para Sant Blai en Torrent

Torrent ya calienta motores para la celebración de una de sus festividades más queridas y con mayor arraigo popular: Sant Blai, que tendrá su día grande el próximo martes 3 de febrero. Como es tradición, la ciudad acogerá la Fira y Porrat de Sant Blai en la calle Ramón y Cajal, un punto neurálgico que volverá a llenarse de ambiente festivo, puestos y visitantes. Además, esta jornada coincidirá con el último día de la Fira del Xocolate de Torrent, una cita que en los últimos años se ha consolidado como un importante reclamo turístico y gastronómico.

Los preparativos para la festividad ya están en marcha. La Cofradía de Sant Blai, junto a vecinas del barrio, inicia esta semana una de las tareas más laboriosas como es la preparación de las botellitas de aceite que serán bendecidas el día 3 de febrero. Este aceite, que tradicionalmente se utiliza para ungir la garganta en señal de protección del santo, será ofrecido desde la caseta de la Cofradía, situada en la puerta de la Parroquia de San Luís Bertrán. Se trata de un trabajo artesanal y minucioso en el que colaboran más de una veintena de personas durante toda una tarde, reflejo del carácter participativo de la fiesta y la identificación de los vecinos de la Ermita con la fiesta.

Esta labor continuará en los próximos días con la elaboración de los tradicionales sanblaiets, dulces típicos que se preparan en un horno tradicional de la ciudad y que forman parte inseparable de la celebración. Una vez elaborados, estos sanblaiets serán bendecidos y vendidos el 3 de febrero, manteniendo viva una costumbre que se transmite de generación en generación.

La Passejà del Guió abre los actos festivos

Las fiestas en honor a Sant Blai comenzarán oficialmente este domingo 25 de enero con la celebración de la tradicional Passejà del Guió, uno de los actos más emotivos y entrañables del programa. A las 12.15 horas, los clavarios y clavariesas, acompañados por sus familiares, se concentrarán en la puerta de la Parroquia de San Luís Bertrán para asistir a la bendición e imposición de las medallas, que será realizada por el párroco D. Jesús Rodríguez.

Finalizada la misa, dará comienzo la passejà del guió de Sant Blai, un recorrido festivo por las calles del barrio en el que participan todos los niños y niñas clavarios y clavariesas. Se trata de una mañana especialmente dedicada a los más pequeños, que viven la fiesta con ilusión y entusiasmo. Al regreso a la parroquia, se procederá al recitado del verso, uno de los momentos más tradicionales del acto.

En esta edición, la fiesta cuenta con la participación de 7 clavarios y 12 clavariesas, además de las dos niñas del milagro, Daniela Chirivella y Mariola Farinós. Como madres colaboradoras participan las niñas Marta Furió, Mª Carmen Fernández y Emma Requena, completando así un grupo que simboliza la continuidad y el relevo generacional de la tradición.

Una fiesta arraigada en la ciudad

Con los actos del próximo domingo, Torrent dará inicio a unas fiestas en honor a Sant Blai, santo protector de la garganta, que pese a no ser patrón de la ciudad y tratarse de un día no lectivo pero sí laboral, despierta una gran devoción entre los vecinos y vecinas. La festividad de Sant Blai es, sin duda, una de las celebraciones con mayor arraigo, participación y mantenimiento de costumbres torrentinas.

Cada año, la instalación de la feria y el porrat a lo largo de la calle Ramón y Cajal convierte esta vía en un hervidero de actividad, con puestos de artesanía, comida tradicional, frutos secos, dulces, tómbolas y atracciones, creando un ambiente festivo que atrae tanto a vecinos como a visitantes de otras localidades.

Durante la jornada es habitual la venta de los gaiatos, bastones elaborados con rosquilleta o panquemao, así como de los sanblaiets, que son bendecidos en la Parroquia de San Luís Bertrán. Otra de las tradiciones más arraigadas es entrar en la iglesia para ponerse aceite bendecido en la garganta, en señal de protección y agradecimiento al santo.

Los protagonistas de la festividad son los clavarios y clavariesas, que suelen ser niños y niñas pequeños y que, junto a otros algo más mayores, representan el milagro de Sant Blai, manteniendo viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad. En el ámbito gastronómico, el rossejat torrentí se convierte en el plato típico del día, presente en muchos hogares durante la celebración.

La Feria del Chocolate, un atractivo añadido

En los últimos años, el Ayuntamiento de Torrent ha apostado por potenciar la festividad de Sant Blai con actividades complementarias que refuercen su atractivo. En esta edición, la Fira del Xocolate de Torrent, ubicada en la Avenida al Vedat, se celebrará durante cinco jornadas y concluirá el mismo 3 de febrero, coincidiendo con Sant Blai. Esta iniciativa volverá a atraer a miles de visitantes, consolidando a Torrent como un referente festivo y gastronómico en estas fechas y reforzando la proyección de una celebración que aúna tradición, devoción y dinamización comercial y turística.