El Ayuntamiento de Alaquàs renueva contenedores y aumenta un 18 % los de envases ligeros y papel-cartón

Alaquàs ha dado un paso relevante en la gestión de residuos urbanos y limpieza viaria con un plan de mejora que combina más personal, más maquinaria y cambios en el parque de contenedores para ganar eficiencia en calle, reducir incidencias y mejorar la higiene en los puntos de aportación.

Según ha informado este jueves el ayuntamiento que preside el alcalde Toni Saura, la actuación supone una ampliación del contrato de limpieza y recogida de residuos de más del 40 % respecto al servicio anterior e incorpora 28 nuevas personas al equipo de la empresa concesionaria Agricultores de la Vega de Valencia (SAV).

Renovación de contenedores

Uno de los ejes del plan es la renovación completa de los contenedores de la fracción resto, un punto clave para reducir desbordes, roturas y problemas de salubridad en la vía pública. En paralelo, el consistorio ha iniciado la retirada de los contenedores de materia orgánica para instalar “en unas semanas” los nuevos contenedores vinculados al proyecto ‘Alaquàs Circular’, que pretende reforzar la separación en origen y mejorar la operativa de la fracción orgánica.

La mejora se completa con una medida con impacto directo en olores y suciedad: vaciado, limpieza y desinfección diaria de los contenedores de resto y orgánica, según detalla el consistorio.

Más islas de reciclaje: 18 % más en envases y papel-cartón

En recogida selectiva, el plan prevé un incremento del 18 % en los contenedores de envases ligeros y papel y cartón, además de la sustitución de los que estaban en mal estado. Aprovechando la intervención, se está realizando una limpieza en profundidad de cada “isla” con hidrolimpiadora y una recolocación más adecuada del conjunto, una práctica habitual para corregir malas alineaciones, mejorar la accesibilidad y ordenar el espacio de depósito.

Triciclos eléctricos, nuevos carros y una furgoneta

Desde el enfoque técnico, el ayuntamiento pone el acento en la renovación del equipamiento para mejorar la capacidad operativa del servicio y reducir impactos ambientales. Entre las incorporaciones destacan cinco carros para limpieza viaria y de parques y jardines, cuatro triciclos eléctricos para reforzar la recogida tanto en el polígono industrial como en el casco urbano, y una furgoneta con remolque destinada a la limpieza de la “huella” de los contenedores y su entorno.

El despliegue será progresivo durante las próximas semanas y afectará también a zonas verdes, al área industrial y al sistema de recogida de grandes productores, según la misma fuente.

Llamamiento a la ciudadanía: uso correcto y trastos solo los miércoles

Como ocurre con cualquier cambio en residuos urbanos, el ayuntamiento subraya que la mejora del servicio necesita corresponsabilidad vecinal: pide usar correctamente los contenedores, no abandonar residuos en vía pública o parques y depositar los trastos junto a los contenedores únicamente los miércoles.

Con esta batería de medidas, Alaquàs busca reforzar la limpieza cotidiana, mejorar el reciclaje y profesionalizar la gestión del punto más sensible del sistema: el contenedor en calle y su entorno inmediato, donde se juega gran parte de la percepción de calidad del servicio.