Albal aborda la salud mental y la prevención del suicidio en la adolescencia

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albal, en colaboración con el IES Albal y el Ampa del centro, celebró una jornada formativa de gran relevancia en el Aula del Futuro del instituto, centrada en la atención a la salud mental y la prevención del suicidio en la adolescencia. La iniciativa, dirigida especialmente a las familias, se enmarca dentro de una estrategia municipal de sensibilización y prevención ante los problemas emocionales que afectan a la población juvenil, con el objetivo de ofrecer herramientas de detección temprana y acompañamiento.

Durante la conferencia, la criminóloga y experta en coeducación y educación sexual, Eva Bernal, abordó cuestiones fundamentales relacionadas con el bienestar emocional en la adolescencia. En su intervención, remarcó la importancia de identificar cambios relevantes en la conducta de los hijos e hijas, fomentar una comunicación abierta y empática y actuar de forma precoz ante posibles señales de alarma.

Jornada de prevención del suicidio adolescente en Albal. / L-EMV

El concejal de Educación, Julián García, explicó que esta jornada supone el inicio de un ciclo de encuentros formativos dirigidos a las familias dentro del programa municipal de Escuela de Padres y Madres. "Hemos iniciado una serie de charlas que tendrán lugar en los distintos centros educativos del municipio. En ellas se van a tratar temas de gran interés para los padres, como el bullying, el suicidio en edades tempranas, las adicciones o el sobreuso del móvil, todos ellos estrechamente relacionados entre sí", señaló.

Las familias, clave en la educación digital

El edil subrayó además la responsabilidad de las familias en la educación digital y emocional de los menores. "Es fundamental concienciar a los padres de que son los responsables de la educación de sus hijos y que no pueden dejarlos solos ante las redes sociales. La mejor forma de prevenir estas situaciones es mediante la comunicación, la observación de la conducta y una correcta gestión de esas conductas", afirmó.

La preocupación por esta problemática se ve respaldada por los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según las cifras correspondientes a 2024, se registraron en España 3.953 fallecimientos por suicidio, lo que supone una tasa de 8,1 por cada 100.000 habitantes y un descenso del 3,96 % respecto a 2023.

En cuanto a la población joven, el total de fallecimientos por suicidio en menores de 30 años también muestra una reducción, pasando de 364 casos en 2023 a 344 en 2024. No obstante, los datos reflejan un aspecto especialmente preocupante: el aumento de suicidios en menores de 20 años, cuyos casos ascienden de 76 a 90, evidenciando la necesidad de reforzar las políticas de prevención en edades cada vez más tempranas.

Noticias relacionadas

En este sentido, García recalcó la importancia de no mirar hacia otro lado: "No podemos obviar ni desistir ante este problema, porque hay vidas en juego". Desde el Ayuntamiento de Albal se valoró la asistencia y la implicación de las familias participantes, reafirmando el compromiso institucional de continuar impulsando acciones formativas, espacios de diálogo y programas de prevención que contribuyan al bienestar emocional del alumnado y a una comunidad educativa más informada y preparada.