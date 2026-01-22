Burjassot lanza un proyecto piloto de acompañamiento con perros a personas con Alzheimer
Las actividades se han realizado en el mes de diciembre y las personas han mejorado su estado de ánimo y su bienestar psicológico, afectivo y social
Estímulo de la comunicación, la memoria y las capacidades cognitivas en un entorno seguro y positivo, sintiendo el calor de la compañía para mejorar su calidad de vida. Estos son algunos de los objetivos que han motivado al Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Manuela Carrero, para desarrollar un proyecto piloto en el municipio en el que las personas mayores con diagnóstico de Alzheimer están acompañadas de animales, concretamente de perros de terapia.
El proyecto, “El dog-tor en Burjassot”, se ha desarrollado durante el mes de diciembre con personas mayores del municipio con diagnóstico de Alzheimer, a través de la Fundación Acavall. Y el balance no ha podido ser mejor ya que se ha logrado que las personas hayan mejorado su estado de ánimo y su bienestar psicológico, afectivo y social. Se han trabajado diferentes áreas, siempre relacionando las actividades a acciones del día a día, a las experiencias vividas con animales, historia de vida de cada uno y a los intereses propios de cada participante.
Las personas que han sido parte de esta primera acción han tenido la oportunidad, junto a sus familias, de interaccionar con perros de terapia que se convertían en los guías y el apoyo de las personas afectadas por la citada enfermedad. Con ello, han mejorado de manera sustancial su estado de ánimo y se ha conseguido estimularles, en la media de sus posibilidades, para que se sintieran seguros y positivos en el entorno en el que se encontraban.
Una gran apuesta por parte del Ayuntamiento de Burjassot que ya está trabajando en su continuidad, pensando siempre en el beneficio de la ciudadanía y, más si cabe, de sus mayores.
