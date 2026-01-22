Las campañas de comercio de Quart de Poblet dejaron un impacto de medio millón en 2025

Las campañas de apoyo al comercio local impulsadas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet durante 2025 han generado un impacto económico superior a los 500.000 euros, situando al comercio de proximidad como uno de los principales motores económicos y sociales del municipio. Este balance se explica, principalmente, por el éxito de dos grandes iniciativas de dinamización comercial que han concentrado buena parte de la actividad y la participación a lo largo del año.

La campaña "100X100 Comerç local" volvió a cerrar el ejercicio como la acción de mayor impacto económico. En su edición de 2025, la iniciativa contó con la adhesión de 111 comercios y generó un retorno económico superior a los 300.000 euros, consolidándose como una de las herramientas más eficaces para incentivar el consumo de proximidad y reforzar el tejido comercial durante el tramo final del año.

Junto a ella, la Feria del Comercio se confirmó como otro de los grandes hitos del 2025. El evento reunió a más de 10.000 visitantes, registró un incremento del 30 % en la participación de comercios respecto al año anterior y generó un impacto económico superior a los 100.000 euros, tanto directo como indirecto. La feria se consolidó como un escaparate clave para dar visibilidad a los comercios locales y acercarlos a la ciudadanía.

Estas dos iniciativas se vieron reforzadas por otras campañas de impulso al consumo, como el "Bo Comerç", que en el mes de mayo movilizó a 80 establecimientos y generó un impacto económico de más de 120.000 euros, contribuyendo a dinamizar la actividad comercial.

Apoyo constante al tejido comercial

Más allá de las campañas de mayor impacto, el Área de Comercio mantuvo durante 2025 una línea de apoyo continuado al tejido comercial y emprendedor del municipio. A lo largo del año se concedieron 16 cheques emprendedores, se realizaron visitas de bienvenida a más de 20 nuevos comercios y se ofreció atención personalizada a personas emprendedoras y comerciantes, con más de 200 atenciones. Asimismo, se reforzó el asociacionismo comercial a través del convenio con la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ) y se consolidó el portal del comerciante, que supera ya los 255 comercios inscritos.

El balance anual se completó con acciones transversales en ámbitos como la promoción del uso del valenciano en el comercio, la comunicación directa con los negocios mediante un canal de WhatsApp, y la puesta en marcha de iniciativas de carácter social y responsable, como el programa Servicio Responsable, desarrollado en colaboración con la UPCCA, al que se adhirieron 27 establecimientos hosteleros.

Asimismo, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se impulsó una nueva acción de sensibilización dirigida a los establecimientos del municipio en colaboración con el Área de Igualdad, en la que se entregaron unas pegatinas identificativas que señalizan los comercios como espacios seguros, libres de violencia machista.

A través de estas acciones, el Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con el comercio local como un elemento clave para la cohesión social, la actividad económica y la identidad urbana del municipio. El balance de 2025 pone de manifiesto una estrategia sostenida de apoyo al comercio de proximidad, orientada tanto a la dinamización económica como al acompañamiento de los negocios locales en un contexto de transformación y adaptación constante.

2026: más inversión y nuevos retos

De cara a 2026, el Área de Comercio del Ayuntamiento de Quart de Poblet afronta una nueva etapa marcada por el incremento del presupuesto municipal, que alcanzará los 329.000 euros, con un refuerzo especial de la partida destinada a los Bonos Comercio.

Entre las actuaciones previstas destaca la celebración de la sexta edición de los Premios “Q” al comercio, una iniciativa bienal ya consolidada que reconoce la calidad, la innovación y el compromiso del comercio local, así como la continuidad de los programas de la AFIC, con especial atención a la digitalización, la mejora de la competitividad y el impulso de nuevas acciones de dinamización comercial.