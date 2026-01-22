La CHJ requiere a Paterna que arregle el colector que vierte en el barranc de la Font

Los vertidos de aguas fecales en el barranc de la Font en la Canyada, en Paterna, pertenecen a un colector municipal, concretamente el de la EDAR mancomunada de Paterna y San Antonio de Benagéber que gestiona la empresa mixta Aigües de Paterna. Según ha podido este diario de acuerdo a la información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una de las tuberías de este sistema de transporte de residuos se rompió y generó los vertidos por el entorno natural.

En este sentido, la CHJ ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Paterna que cese el vertido con origen en la rotura de un colector municipal y que limpie la zona del cauce del barranco de la Font para dejarlo como estaba antes de los vertidos. El martes por la mañana se desplazaron al lugar un agente medioambiental de la CHJ y una técnica del Ayuntamiento de Paterna para valorar la situación. El vertido tiene su origen en un colector general que suele generar incidencias y que, en esta ocasión, ha sufrido una rotura.

Desde la Comisaría de Aguas de la Confederación se ha notificado tanto al consistorio de la ciudad de l'Horta Nord como a la comunidad de usuarios de vertidos (a la EDAR mancomunada Paterna-San Antonio de Benagéber), un requerimiento para el cese inmediato del vertido, así como para la reparación del colector y la limpieza del tramo de cauce afectado.

Una situación alertada por Podemos

Fue Podemos Paterna quien alertó de estos vertidos en el barranc de la Font esta semana. La formación aseguraba que esta situación "se prolonga desde hace meses" y supone "un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente". De hecho, la formación política remitió un escrito formal a la CHJ para que actuara, como ha hecho.

La organización política decidió denunciar esta circunstancia tras las reiteradas quejas trasladadas por vecinos y vecinas de la zona y ante la "inacción de las administraciones competentes", pese a tratarse de un problema "conocido y perfectamente localizado". La rotura de una tubería de saneamiento había provocado el vertido constante de aguas residuales al barranco, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo una "intervención eficaz para su reparación".

La situación resulta especialmente alarmante por la proximidad del vertido a una residencia de personas mayores, situada en la calle 535, un colectivo especialmente vulnerable desde el punto de vista sanitario. Asimismo, el vertido se produce a escasos metros del manantial de la Font del Gerro, ubicado en la calle Villa de Madrid del polígono industrial Fuente del Jarro, lo que incrementa el riesgo de contaminación de un recurso natural y agrava las posibles consecuencias ambientales.