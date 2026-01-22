Cuándo se soterrarán las vías del metro en Torrent es la gran pregunta que se hacen los vecinos, sobre todo los del barrio Camí La Noria y l'Hort de Trénor, que tiene que convivir con una barrera que impide la movilidad, además de soportar la contaminación acústica y la inseguridad que conlleva la circulación de un centenar de convoyes diarios, acompañado de la falta de estacionamiento.

En 2009 ya se realizó un proyecto de soterramiento por el Consell, que contaba con una inversión de 85 millones de euros, e incluso la entonces alcaldesa Maria José Catalá presentó un 2011 ante la asociación de vecinos de Camí La Noria, la maqueta de la futura estación intermodal que ya contemplaba la eliminación de las vías en superficie, tal y como se edificó la parada de Torrent Avinguda.

Ahora, ese proyecto se ha retomado, o al menos así lo anunció Carlos Mazón, poco antes de la dana, en una visita realizada a Torrent aún como president de la Generalitat. "Rescatamos un proyecto que jamás tuvo que haberse guardado en un baúl, como es el soterramiento. Se trata de una cuestión muy importante para nuestra movilidad, conectividad y seguridad". Para ello, avanzaba que la Generalitat licitaba el estudio previo, con lo que "saldamos" una deuda histórica y que a marchas forzadas será con realidad".

Las vías, en rojo, junto a nuevo barrio y la estación proyectada. / Andreu Vicedo

Al igual que en 2009 se cumple la condición de que el PP está gobernando tanto en el Consell, ahora con Juanfran Pérez Llorca, y en el ayuntamiento de Torrent, con Amparo Folgado. Y aunque tras realizar ese anuncio, Carlos Mazón no se atrevió a dar plazos, la firma de un protocolo entre la conselleria de Infraestructuras y el consistorio para impulsar un Plan de Reconstrucción que creará un barrio de 1.000 viviendas en el entorno de las vías, ha dado una pista de cuándo esta gran reivindicación se puede hacer realidad.

Plan de Actuación de FGV 2026-2030

Y los plazos no son muy halagüeños. Es verdad que la creación de ese barrio incluye la reubicación de la nueva estación intermodal que sustituirá a la actual, desfasada y fuera de normativa al situarse en curva, pero también es una realidad que de momento, lo único que se va a llevar a cabo por parte del Consell es la redacción -ahora en licitación- del estudio informativo de la estación intermodal de Torrent, que se incluye dentro del Plan de Actuación de FGV 2026-2030, aunque solo su dotación, no la ejecución de las obras.

Según el pliego de condiciones marcado por FGV, la nueva estación se encajará con el nuevo trazado en superficie o soterrado de las líneas y el entorno urbano - periurbano, deberá cumplir su función de intermodalidad.

Por tanto, el soterramiento sí va vinculado a la estación, pero ésta no parece que se ejecutará antes de 2030, teniendo en cuenta que solo el estudio ahora en licitación su redacción, ya contempla una duración de 15 meses.