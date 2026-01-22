"La diversidad de Torrent trae consigo la responsabilidad de aprender a convivir"

"Torrent es una ciudad diversa y esa diversidad requiere responsabilidad y compromiso para aprender a convivir". Ese fue el mensaje final de la jornada organizada por el Ayuntamieno de Torrent con motivo del Día Europeo de la Mediación. El encuentro fue uno institucional y divulgativo que convirtió a la ciudad en un espacio de reflexión y encuentro en torno a la mediación como herramienta clave para la convivencia, la cohesión social y la resolución pacífica de conflictos.

Bajo el lema “Torrent, ciudad de la mediación. Hacia un mundo sin conflictos”, el acto congregó a miembros del equipo de gobierno, profesionales y expertos de distintos ámbitos, así como a vecinos y vecinas interesados en la construcción de una sociedad más dialogante y cohesionada.

Ponentes y autoridades locales durante la jornada en Torrent. / L-EMV

La jornada puso de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con una forma de entender la acción pública basada en la escucha, el diálogo y la corresponsabilidad, especialmente en un contexto social marcado por la diversidad cultural y los retos derivados de la convivencia en entornos urbanos complejos. A lo largo de la tarde se abordó el papel de la mediación ciudadana, intercultural e institucional como instrumento preventivo, capaz de anticiparse a los conflictos y de generar espacios de entendimiento y confianza.

Una ciudad con 114 nacionalidades

El acto fue inaugurado por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto a la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda, exdirectora de la Fundación Valencia III Milenio–UNESCO. Durante la jornada se recordó que Torrent cuenta con una población de 93.856 personas de 114 nacionalidades, una realidad que convierte a la ciudad en un espacio de convivencia multicultural que requiere políticas públicas capaces de gestionar la diversidad desde el conocimiento, la cercanía y la prevención de conflictos. En este sentido, la alcaldesa remarcó que “las ciudades somos el primer espacio de acogida y debemos contar con análisis rigurosos y herramientas eficaces para dar respuestas desde la proximidad”.

Jornada de mediación en Torrent / L-EMV

El programa continuó con la presentación de la Guía de la Mediación Ciudadana, a cargo de Rafael Monzó, presidente de la Asociación Valencia/Mediterráneo para la UNESCO, una publicación concebida para acercar la mediación a la ciudadanía como vía de entendimiento y resolución pacífica de conflictos en el ámbito comunitario.

Dentro de este espacio, destacó la intervención del inspector de la Policía Local de Torrent, Venancio Aviñó, responsable de la Unidad de Mediación y Enlace Comunitario, quien centró su ponencia en la figura del interlocutor policial de las multiculturas. Aviñó explicó que “la mediación policial permite anticiparse a los conflictos, reducir tensiones derivadas de malentendidos culturales y transformar los problemas en oportunidades de entendimiento”. Según el inspector, “la autoridad no la da el uniforme, sino la educación, la coherencia y la capacidad de generar confianza; esa es la base de la autoridad moral”.

Jornada de mediación en Torrent. / L-EMV

El responsable policial defendió un modelo de seguridad basado en la proximidad, la escucha activa y la sensibilidad cultural, señalando que “el interlocutor policial actúa como un mediador imparcial que tiende puentes entre la institución y la ciudadanía, favoreciendo una convivencia más segura y respetuosa”. Asimismo, puso en valor la importancia de la formación continua, la coordinación con otros servicios públicos y la participación comunitaria como pilares para fortalecer la percepción de seguridad.

Noticias relacionadas

La jornada concluyó con la proyección del Premio Internacional Lysistrata de Mediación, un reconocimiento al compromiso internacional con la cultura de la paz, y estuvo conducida por Carmen Laínez, directora del programa “Cruce de Caminos” de la Universitat Politècnica de València, consolidando un formato participativo y abierto.