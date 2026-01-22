De la solidaridad del voluntariado al turismo: L’Horta Sud presenta su plan estratégico en Fitur para atraer visitantes

L’Horta Sud quiere pasar página del barro sin olvidar la solidaridad. La Mancomunitat ha presentado este jueves en Fitur 2026 la campaña “Vuelve a l’Horta Sud / Torna a l’Horta Sud”, un llamamiento directo a las miles de personas que llegaron desde toda España para ayudar tras la dana del 29 de octubre de 2024: ahora, la comarca les invita a volver como visitantes y reencontrarse con un territorio "rico en patrimonio, gastronomía, fiestas y espacios naturales".

La propuesta forma parte del nuevo plan estratégico de turismo comarcal, impulsado por la Mancomunitat y financiado con la ayuda de la Diputació de València dentro de la convocatoria Impulsem Turisme 2025. El plan y la campaña se han dado a conocer en el espacio de la Diputació en la feria madrileña.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, defendió el enfoque de la estrategia: “Más allá del barro, hay todo un mundo por redescubrir”, en referencia a la oportunidad de regresar para conocer “un territorio rico en patrimonio, gastronomía y espacios naturales”.

En su intervención, el también alcalde de Sedaví apeló a un turismo con sentido: “Un año después de la catástrofe, es momento de pensar en cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro, cómo queremos que sea nuestra economía y cómo queremos que sea nuestro turismo”.

Del voluntariado al viaje: parques naturales, huerta y cultura

La campaña propone cambiar la mirada sobre la comarca: del impacto de la DANA a la recuperación de sus recursos turísticos. Entre los atractivos citados figuran los dos parques naturales, los paseos por la huerta y el legado agrícola, además de una ruta por sabores y tradiciones con nombres propios: allipebre, arroces al horno, la cultura del fuego y de la pólvora y la artesanía reconocida como patrimonio UNESCO, junto a hitos como el Castell d’Alaquàs o las torres andalusíes.

Un vídeo para recordar y, sobre todo, para volver

El acto incluyó la proyección de un vídeo que muestra cómo quedó l’Horta Sud tras la riada del 29 de octubre de 2024 y el papel del voluntariado en los días más duros, para pasar después a imágenes de recursos ya recuperados y en funcionamiento. Un relato pensado para transformar la emoción de aquellos días en una motivación nueva: volver para disfrutar y contribuir.

“Reinventar el modelo turístico” desde la resiliencia

En la segunda parte de la presentación, la empresa Via Heraclia, responsable de elaborar el plan, subrayó a través de Eva Martínez y Susana Lázaro que el documento abre una etapa basada en “la capacidad de superación, de transformación y de resiliencia” del territorio.

La apuesta pasa por un turismo experiencial que no se limite a visitar, sino que permita conocer “cómo ha renacido un territorio” y, a la vez, apoyar su recuperación económica.

Con “Vuelve a l’Horta Sud”, la comarca busca convertir el recuerdo de la ayuda en un gesto sostenido en el tiempo: regresar, descubrir y sumar.

Asistencia de Mompó

Al acto también han asistido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, así como los portavoces de la institución provincial, Carlos Fernández Bielsa (PSPV) y Dolors Gimeno (Compromís), además de la vicepresidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y alcaldías y concejalías de diferentes municipios.