El Nombramiento Público de Inmaculada Puchades da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Torrent 2026

La Semana Santa de Torrent se pone oficialmente en marcha de cara a las celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en 2026 con el acto del Nombramiento Público de la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, Inmaculada Puchades Vallejo, que tendrá lugar este sábado 24 de enero en el Auditori de Torrent.

Junto a sus camareras, Marta Furió Gómez y Alexa Company Aragonés, Inmaculada Puchades Vallejo presidirá el escenario tras recibir su nombramiento. La Reina del Encuentro 2006 está presentada por la Hermandad del Ecce Homo de Torrent. Este evento marca simbólicamente el inicio del calendario de celebraciones de la Semana Santa torrentina, una de las tradiciones con mayor arraigo y proyección en la capital de l’Horta Sud.

Recepción oficial

El Nombramiento Público comenzará con una recepción oficial en la puerta del Auditori, presidida por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien estará acompañada por la Reina del Encuentro 2025, Lucía Mora, junto a sus camareras Alejandra Andreu e Irene del Molino, así como por el presidente de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Torrent (JCHHSS), José Vicente Yago, y el concejal de Cultura, Aitor Sánchez. Este primer acto servirá para rendir homenaje a la Reina saliente y despedir oficialmente su reinado.

Solemnidad

Tras esta despedida, la alcaldesa será la encargada de imponer a Inmaculada Puchades Vallejo el broche que la acreditará como Reina del Encuentro 2026, en uno de los momentos más solemnes de la noche.

El acto estará presentado por Miriam Tormo y contará como mantenedor con Albert Sesé, torrentino, Catedrático del Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y Premio Carta de Poblament de Torrent 2023 a la trayectoria profesional. Sesé es una figura de reconocido prestigio en el ámbito académico y científico, especializado en metodología y psicometría, con una amplia carrera docente e investigadora y numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el STAR Lifetime Career Award.

Punto de partida de la Semana Santa 2026

Durante el acto, también intervendrán la alcaldesa Amparo Folgado, el presidente de la JCHHSS, José Vicente Yago, y el consiliario, D. Jesús Corbí, quienes destacarán la importancia de este nombramiento como punto de partida de la Semana Santa 2026.

Uno de los momentos más esperados será la subida al escenario de los hermanos mayores de las distintas hermandades de Semana Santa de Torrent, junto al Hermano Mayor Supremo, cargo que este año ostenta María Teresa Puchades Benavides. Presidenta de la Hermandad del Ecce Homo y Reina del Encuentro en 2008, María Teresa Puchades acompañará a Inmaculada Puchades Vallejo durante todo su reinado en los actos oficiales de la Semana Santa 2026.

Fiesta de interés autonómico

La Semana Santa de Torrent, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, es una de las festividades religiosas más destacadas de la Comunitat Valenciana y atrae cada año a cientos de visitantes. Con actos como este Nombramiento Público, la ciudad reafirma su compromiso con la preservación de sus tradiciones y con la promoción de su patrimonio cultural y religioso.

El acto de este sábado será, sin duda, un emotivo preludio de todo lo que está por venir. Inmaculada Puchades Vallejo, junto a Marta Furió y Alexa Company, asumen con ilusión y orgullo su papel como representantes de una tradición profundamente arraigada en el corazón de Torrent.