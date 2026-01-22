Una ONG pide vetar a menores en actos taurinos tras el accidente grave en Almàssera

La Fundación animalista y ambientalista Franz Weber ha calificado como "muy grave" el hecho de que la Generalitat Valenciana no haya tomado medidas "reales" para evitar la participación de personas menores de edad en eventos taurinos, como la cogida del fin de semana pasado a un adolescente en Almàssera. "El relato de los medios de comunicación es estremecedor y señala que el menor fue sometido a un coma inducido tras fuertes golpes en la cabeza provocados por el bóvido", explican desde la entidad sin ánimo de lucro.

La ONG Internacional recuerda que "solo en la Comunitat Valenciana fallecieron 57 personas (2005-2022) como consecuencia de estas actividades taurinas, que se suman a los cientos de heridos de diversa consideración en este periodo". Estas convocatorias, añaden, "apoyadas en muchos casos por administraciones locales y diputaciones generan, con muchísima diferencia, un porcentaje de lesiones y heridas invalidantes que serían inasumibles socialmente en cualquier otra actividad".

Los naturalistas recuerdan que el marco normativo permite la participación directa de personas menores desde los 16 años aunque las "polémicas por el acceso de niños y niñas han sido casi constantes en los últimos años". De hecho, razonan, la Ley de Infancia autonómica prohibiría de facto esta implicación, dado que veta que participen en actividades que causen daño a los animales. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tiene idéntica postura. En 2018 advirtió a España reclamando "alejar" a toda personar menor de 18 años de cualquier práctica taurina.

Exposición a la violencia en la infancia

Por otra parte, desde la fundación Franz Weber recuerdan que diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, "comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior".

Además del "evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales", la exposición a la violencia en la infancia "puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión".