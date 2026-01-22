Paterna pone en marcha cursos para informar sobre el nuevo sistema de sirenas de aviso ante emergencias

El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Seguridad, ha puesto en marcha un programa de cursos de formación e información dirigidos a la población sobre el nuevo sistema de sirenas de aviso ante emergencias que se está implantando en el municipio, y cuya primera fase ya está ejecutada, con el objetivo de que la ciudadanía conozca su funcionamiento y sepa cómo actuar ante cualquier tipo de incidencia.

Las sesiones formativas explican qué situaciones pueden activar el sistema, como incendios, fenómenos meteorológicos adversos, incidentes industriales o accidentes graves, y cuáles son las pautas básicas de autoprotección, diferenciando entre protocolos de confinamiento y evacuación según el tipo de emergencia.

La programación de los cursos se estructura en dos bloques: formación específica en centros de mayores y formación abierta a toda la ciudadanía, unas sesiones que se suman a las ya impartidas en los diferentes centros escolares de la ciudad durante las últimas semanas.

En el caso de los centros de mayores, las sesiones se celebrarán en Terramelar el 26 de enero a las 17.30 horas; en La Canyada el 27 de enero a las 10.30 horas; en La Coma–Mas del Rosari el 27 de enero a las 17 horas; en Campamento el 28 de enero a las 11 horas; en Bovalar el 28 de enero a las 17 horas; y en Santa Rita el 29 de enero a las 10.30 horas.

Por su parte, la formación abierta a toda la ciudadanía tendrá lugar en el Auditorio Antonio Cabeza los días 2 de febrero a las 18.30 horas y 3 de febrero a las 10.30 horas.

Simulacros

Los cursos incluyen simulación de sonidos reales de sirena, información sobre protocolos de confinamiento y evacuación, recomendaciones inmediatas ante diferentes tipos de riesgo y entrega de material informativo, con el fin de que la población sea capaz de identificar cada señal y actuar de forma adecuada ante una emergencia.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “el objetivo es que todas las personas que viven, estudian o trabajan en Paterna conozcan este sistema de aviso y sepan cómo actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo, porque la prevención y la información salvan vidas”.

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que “esta formación es práctica, directa y necesaria. Enseñamos a reconocer los sonidos de las sirenas, a distinguir cuándo confinarse, cuándo evacuar y qué medidas de autoprotección tomar de inmediato. Cuanto más preparada esté la población, más segura será Paterna”.