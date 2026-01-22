El PP propone que toda la ciudadanía tenga árboles a menos de 300 metros de su casa

El PP de Paterna presentará una moción en el próximo pleno por "una ciudad más verde frente a la tala de árboles y la degradación ambiental", según definen, del gobierno socialista local. El PP critica la tala de árboles, "el incum-plimiento de la propia normativa municipal de arbolado" y la "desprotección" de parajes naturales como Les Moles. En este sentido, el PP propone implantar el plan 3-30-300 y una ciudad más verde, saludable y sostenible.

La iniciativa del PP propone garantizar que todos los vecinos y vecinas de Paterna puedan ver árboles desde sus viviendas, que los barrios cuenten con suficiente cobertura vegetal y que exista un parque o zona verde a menos de 300 metros, siguiendo criterios avalados por expertos en urbanismo y salud pública.

El PP denuncia una "política urbanística agresiva"

Desde el Partido Popular denuncian que "el gobierno socialista está convirtiendo Paterna en un municipio de hormigón, eliminando arbolado, reduciendo sombras y degradando entornos naturales que forman parte de la identidad de nuestra ciudad". "Muchos vecinos decidieron vivir en Paterna por su proximidad a parques naturales y entornos verdes, por espacios como El Parque Natural del Turia, La Vallesa o Les Moles. No podemos permitir que el PSOE destruya ese patrimonio ambiental por una mala planificación y una política urbanística agresiva", han señalado la portavoz Sara Palma.

El PP recuerda que el propio ayuntamiento cuenta con una normativa de protección del arbolado que el equipo de gobierno socialista "está incumpliendo de forma reiterada", "sin informes claros, sin reposiciones adecuadas, sin transparencia y sin escuchar a vecinos ni asociaciones medioambientales y vecinales". La moción presentada incluye la elaboración de un diagnóstico real del estado del arbolado, un plan de reforestación y renaturalización y la incorporación de criterios verdes en todos los proyectos urbanísticos, "frente a la política actual basada en la tala y la pérdida de espacios naturales", según consideran.

"El Partido Popular defiende una Paterna más verde, más habitable y más saludable. No vamos a quedarnos callados mientras se talan árboles, se degradan parajes naturales y se pierde la calidad de vida de nuestros vecinos", han concluido los populares.