Sanidad inicia las obras de construcción del nuevo consultorio de Beniparrell

La Conselleria de Sanidad ha iniciado las obras de construcción del nuevo consultorio auxiliar de Beniparrell, una actuación que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y que va a suponer una mejora de la atención sanitaria para la ciudadanía de esta localidad. Se trata de un recurso muy reclamado y que ha sufrido muchas modificaciones del proyecto hasta la fecha. Además, la dana supuso un frenazo a la tramitación administrativa y que comiencen las obras por fin es una muy buena noticia para este pequeño municipio.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se desplazó esta semana a Beniparrell para visitar los terrenos en los que se están realizando las obras, donde ha destacado la importancia de este proyecto, "porque una vez finalicen las obras, los 2.000 ciudadanos de Beniparrell que están asignados a este consultorio van a disponer de una infraestructura sanitaria más moderna, amplia y dotada de los mejores recursos, lo que supondrá una mejora de la prestación asistencial". También supondrá tener una infraestructura del todo accesible, algo que no ocurría hasta el momento y por lo que ha luchado el pueblo durante mucho tiempo.

Así, el nuevo edificio se está construyendo en una parcela municipal de 747 m², situada en la confluencia de las calles Gómez Ferrer y Escuelas, y tendrá una superficie construida de 620 m² aproximadamente, que albergará los distintos servicios asistenciales.

Por tanto, según ha indicado el conseller "esta nueva infraestructura aumentará su capacidad respecto al antiguo consultorio, y esto va a permitir realizar una reorganización de los servicios asistenciales y dotarlos del espacio suficiente para que los profesionales puedan desempeñar su labor con mayor comodidad y en áreas más amplias, lo que beneficiará a su vez a los usuarios".

Familia, pediatría, curas y enfermería

En concreto, el nuevo consultorio auxiliar de Beniparrell contará con consultas de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, así como Área de Extracciones y curas, además de Área Administrativa y espacios adaptados para garantizar la accesibilidad.

Asimismo, Gómez ha apuntado que "nuestro compromiso es facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una sanidad pública de calidad y a los mejores recursos asistenciales. Por ello, desde la Conselleria se está desarrollando un importante plan de inversiones para reformar, mejorar y crear infraestructuras sanitarias más modernas y dotadas con el mejor equipamiento, para que los pacientes reciban la atención sanitaria que merecen".

Finalmente, cabe señalar que este proyecto surge de la necesidad de crear un nuevo consultorio en unas instalaciones más modernas, accesibles y eficientes. Por ello, el diseño de este proyecto se ha realizado siguiendo criterios de sostenibilidad y máxima eficiencia energética, en línea con el modelo de edificio de consumo casi nulo.