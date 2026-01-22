Torrent pone sobre la mesa cuatro obras “escudo” para minimizar futuras danas

Torrent quiere que la próxima lluvia torrencial no vuelva a pillarle con los deberes a medio hacer. Ese es el mensaje que el Ayuntamiento trasladó a vecinos y colectivos en la jornada celebrada, este pasado miércoles en la Casa de la Cultura, donde presentó los grandes proyectos de la Agenda Urbana de Reconstrucción y el Plan de Actuación Integrado (PAI) con el que opta a la convocatoria EDIL Reconstrucción DANA, cofinanciada con fondos europeos FEDER.

En el centro de la estrategia hay cuatro actuaciones pensadas para “blindar” la ciudad ante episodios extremos como el de la dana del 29 de octubre de 2024: obras hidráulicas, refuerzo de servicios esenciales, vivienda para emergencias y tecnología para anticipar riesgos.

Tanque de tormentas en Parc Central: “laminar” el agua para evitar inundaciones

En primer lugar, se informó a los ciudadanos que la primera pieza del plan se dirige a uno de los puntos más sensibles cuando el cielo descarga con fuerza: el entorno de Parc Central. El Ayuntamiento plantea un tanque de tormentas subterráneo (2,5 millones) capaz de recoger y regular el exceso de agua en episodios intensos, descargando presión sobre la red de pluviales y reduciendo el riesgo de anegamientos en calles, viviendas y comercios.

La segunda gran obra no es para evitar la riada, pero sí para que una emergencia no deje a Torrent sin un servicio básico: agua potable. Tras la dana, con infraestructuras dañadas, el consistorio propone un nuevo depósito de abastecimiento en la Avenida Vedat (4,7 millones) para aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la autonomía hídrica ante futuros colapsos.

Viviendas sociales en Benisaet: una respuesta para realojos

La tercera actuación mira a la otra cara de las catástrofes: el después. El proyecto prevé viviendas sociales en Benisaet (4,2 millones) para ampliar el parque público y disponer de soluciones habitacionales dignas y permanentes, útiles tanto para realojo tras emergencias como para necesidades sociales estructurales.

La cuarta obra es tecnológica, pero con impacto directo en la seguridad: un paquete de infraestructuras TIC (1,2 millones) que incluye sensórica hídrica y pluvial, cámaras de control de caudal, paneles informativos urbanos, comunicaciones satelitales de respaldo y un cuadro de mando para el Cecopal, además de una plataforma de apoyo a la gestión de emergencias basada en inteligencia artificial. El objetivo: monitorizar barrancos y puntos críticos en tiempo real, activar alertas y coordinar la respuesta con datos.

12,6 millones para “pasar de la emergencia a la transformación”

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, defendió que la dana “evidenció carencias estructurales” y que ahora se afrontan con “planificación, rigor técnico y visión de futuro” para reducir riesgos reales.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, enmarcó el PAI como la oportunidad de convertir una experiencia traumática en una ciudad “más preparada” ante escenarios extremos.

Participación vecinal: el Ayuntamiento abre un canal de propuestas

El consistorio insiste en que la Agenda Urbana de Reconstrucción es una herramienta “viva” y ha habilitado un formulario de participación para que asociaciones y vecinos aporten sugerencias, en paralelo a las sesiones informativas.