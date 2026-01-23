Adif bloquea el convenio para la línea C3 en Xirivella: el PP denuncia "silencio y desprecio institucional"

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xirivella ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno con la que exige a Adif la firma inmediata del convenio pendiente que permitiría ejecutar mejoras urgentes en la línea C3 de Cercanías a su paso por el municipio.

La propuesta, impulsada por el portavoz popular, Guillermo Garrido, denuncia el bloqueo injustificado por parte de Adif, que lleva meses evitando la firma del acuerdo pese a haber sido tramitado y aprobado por el consistorio. “Adif está condenando a Xirivella a seguir sufriendo una infraestructura obsoleta, insegura y que divide nuestro pueblo en dos. Llevamos más de un año reclamando este convenio por todas las vías, y lo único que hemos recibido es silencio y desprecio institucional”, ha afirmado Garrido.

El convenio contempla la construcción de un paso subterráneo entre la avenida Virgen de los Desamparados y el polideportivo municipal, la instalación de un doble vallado de seguridad, la cesión y adecuación de la antigua estación de Xirivella-l’Alter y la retirada del talud ferroviario, entre otras actuaciones. Todo ello por un coste total de 3.073.660 euros, de los que Adif asumiría más del 95 % y el Ayuntamiento solo aportaría 139.462 euros.

La alcaldesa de Xirivella (PP), Paqui Bartual. / PP

El portavoz ha recordado que el pasado mes de diciembre, representantes de Adif mantuvieron una reunión con el equipo de gobierno tras conocerse el proyecto de duplicación de la línea C3 en el tramo València–San Isidro–nueva estación de Bonaire, actuación vinculada al canal de acceso ferroviario a València. “Solicitamos que se integraran en ese proyecto las actuaciones del convenio pendiente, pero Adif no solo se negó, sino que advirtió de que eso podría poner en peligro la ejecución del desdoblamiento”, ha explicado Garrido.

"Una falta de sensiblidad"

Para el PP de Xirivella, resulta especialmente preocupante que se mantenga paralizado un convenio concreto, viable y necesario, mientras se anuncian inversiones millonarias a escasos kilómetros. “Es una muestra más de la falta de sensibilidad hacia los problemas reales de nuestro municipio y de la desconexión total con las necesidades del territorio”, ha remarcado el portavoz.

Los populares exigen que se ponga fin al bloqueo y que se respete al municipio. “No vamos a permitir que se siga jugando con los intereses de nuestra ciudadanía. Adif debe cumplir su palabra, firmar el convenio y empezar las obras cuanto antes. Es una cuestión de dignidad institucional y de responsabilidad con los vecinos y vecinas de Xirivella”, ha concluido Garrido.