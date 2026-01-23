Albal instala cámaras de seguridad para frenar los vertidos ilegales en zonas industriales

El Ayuntamiento de Albal ha instalado nuevas cámaras de seguridad y de vigilancia y nuevas señalizaciones más visibles en diferentes puntos estratégicos de dos zonas industriales del municipio, correspondientes a las Unidades de Ejecución 12 y 17. Esta actuación forma parte de una primera fase del plan municipal de videovigilancia, que se ampliará en próximas fechas al conjunto del término municipal.

El objetivo principal de esta iniciativa es incrementar la seguridad y evitar la aparición de nuevos vertederos ilegales en las inmediaciones de las áreas industriales.

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, el consistorio ha constatado un aumento de los vertidos incontrolados en distintos puntos del municipio, incluso en zonas próximas al Ecoparque municipal, situado en la calle Riu Magre, dentro del polígono industrial.

Ante esta situación, el consistorio ha llevado a cabo la limpieza de los diferentes acopios de residuos, trabajos realizados a través de Valoriza, la empresa encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos en Albal, subvencionados por la Generalitat Valenciana.

Control en puntos sensibles

Con la instalación de estos nuevos dispositivos de seguridad y de vigilancia, el consistorio pretende evitar que estas conductas incívicas vuelvan a repetirse, reforzando el control en los puntos más sensibles del parque industrial.

Las cámaras permiten cubrir la totalidad de las Unidades de Ejecución 12 y 17 y están conectadas al retén de la Policía Local de Albal, desde donde los agentes realizan un seguimiento continuo. Se trata de una herramienta muy útil para esclarecer numerosos casos relacionados con vertidos ilegales y otras infracciones.

El concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio, ha destacado que los nuevos sistemas están ofreciendo resultados positivos desde el primer momento. “En las primeras horas tras la instalación de las cámaras de seguridad y de vigilancia ya están dando sus frutos, y se han formulado algunas denuncias tras detectar conductas ilegales, principalmente en las inmediaciones de las vías del tren”, ha explicado.

Eustaquio ha subrayado que el objetivo principal de esta actuación es proteger el municipio frente a prácticas incívicas procedentes incluso de fuera de Albal. “Con esta actuación lo que pretendemos es que Albal no se convierta en una zona de vertidos ilegales, incluso de empresas de otras localidades, como hemos podido constatar que vienen a arrojar desechos de obras menores a nuestro municipio”, ha señalado.

Asimismo, el edil ha anunciado un refuerzo de las medidas de control: “El Ayuntamiento de Albal y la Policía Local van a aumentar la vigilancia y van a endurecer las sanciones para que Albal y sus polígonos estén limpios”. Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación reafirma el compromiso del gobierno local con la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente y la lucha contra los comportamientos incívicos, con el objetivo de mantener un municipio más limpio, seguro y sostenible.