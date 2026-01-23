Ana Mena y Óscar Casas revolucionan Alfafar

El Centro Comercial MN4, en Alfafar, ha vivido esta tarde una jornada multitudinaria por el estreno de la película "Ídolos". Y es que no se trataba de un simple estreno, sino que los protagonistas del largometraje, Ana Mena y Óscar Casas, han visitado los cines de l'Horta Sud para promocionar el lanzamiento.

Ana Mena y Óscar Casas en el estreno de la película 'Ídolos' en el Centro Comercial MN4 / Candela García

La ubicación de este estreno exclusivo no es casual, y es que Valencia tiene un papel protagonista en la ficción. El Aspar Circuit, siuado en Guadassuar, es uno de los circuitos que forma parte de esta película.

Además, este evento se ha llevado a cabo en uno de los cines afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, por lo que acontecimientos de este tipo dinamiza las taquillas y la visita de este centro comercial.

La película

La producción, basada en una historia original de Jordi Gasull y coescrita junto a Inma Cánovas y Ricky Roxburgh, cuenta la historia de Edu (Óscar Casas), un joven piloto de motos al que Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2 -la escudería fundada en 1992 por el expiloto alzireño y cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez "Aspar"- le ofrece la oportunidad de dedicarse a este deporte con la condición de que su padre (Claudio Santamaria) le entrene. Edu, a pesar de que odia a su padre por haberle abandonado, acepta la propuesta, ya que es consciente de que solo con su ayuda podrá triunfar en el mundo del motociclismo. Entre las condiciones que le impone su padre destaca el entrenamiento duro y dejar a un lado el amor. Sin embargo, en ese momento, aparece Luna (Ana Mena) y todo cambia.