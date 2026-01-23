Benetússer contará con una doble red de altavoces de avisos ante alertas

El Ayuntamiento de Benetússer sigue trabajando en la actualización de su Plan Municipal de Emergencias para añadir toda la información y la experiencia de la gestión de la emergencia sufrida por el municipio en 2024. Para ello se está realizando un análisis para filtrar las medidas que se adoptaron durante los primeros días tras la riada. La principal novedad del nuevo Plan será la inclusión de una doble red de altavoces de avisos ante alertas meterológicas.

La doble línea de altavoces permitirá disponer de una red dedicada a avisos masivos a la población y otra que podrá ser utilizada por sectores en el caso de emergencias de menor intensidad y que afecten a barrios concretos. Además, servirá para tener dos instrumentos de alerta temprada disponibles como medida de precaución ya que cada uno utilizará tecnología distinta. La red se completará con la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, algunas de ellas ya en funcionamiento, y de pantallas informativas en las plazas del municipio.

El nuevo Plan actualizará otros aspectos como localizaciones de instalaciones municipales seguras para cada uno de los riesgos, las rutas de evacuación y puntos de encuentro de la población en caso de emergencia o algo que hasta la fecha no se había previsto: los puntos de acopio de escombros retirados tras la emergencia y que la realidad vivida nos ha dado la experiencia para también tener previstos estos espacios e incluso inventariar las empresas y posibles suministradores de alimentación o de productos básicos en caso de necesidad.

Presupuesto de 800.000 euros

Todo el sistema local de emergencias, que cuenta con un presupuesto total de 800.000 euros, espera ver la luz a finales del mes de abril, momento en el que se establecerá un calendario de talleres con formación específica y continua a la población con la información necesaria para minimizar los efectos en caso de otra emergencia. Se establecerán fechas de simulacros, fichas informativas protocolarizadas en los espacios municipales o jornadas informativas abiertas a la ciudadanía y en los centros educativos.

“La riada nos enseñó que somos vulnerables ante la fuerza de la naturaleza y ante los efectos del cambio climático. Tenemos que estar preparados para que si nos vuelve a ocurrir los efectos no sean tan devastadores y para ello no basta con tener un Plan sino que hay que tener un instrumento verdaderamente útil, basado en la experiencia y en dar respuestas a todos los problemas que ahora conocemos y que además la ciudadanía lo haga suyo”, ha comentado la alcaldesa Eva Sanz.