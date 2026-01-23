Benetússer se queda libre de residuos dana tras retirar 2.000 toneladas de escombros

La Generalitat ha clausurado el punto de transferencia de escombros de Benetússer, tras gestionar la retirada de cerca de 2.000 toneladas de escombros generados como consecuencia de las obras de reconstrucción acometidas en el municipio para paliar la afección sufrida por la dana de 2024.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, han estado presentes en la clausura de este centro, en cuya actividad la Generalitat ha invertido más de 370.000 euros.

“Con esta actuación nos hacemos cargo de la gestión de una materia de competencia municipal, como es la gestión de residuos, ante la imposibilidad de las administraciones locales para asumirla por las proporciones de la tarea”, ha explicado Raúl Mérida

“En este punto de acopio de Benetússer se han gestionado más de 2.000 toneladas, una cifra muy importante que nos recuerda la magnitud de la tragedia y la necesidad de llevar a cabo un tratamiento efectivo de estos residuos, destinándolos a puntos especializados y evitando así la contaminación ambiental y los riesgos para la salud pública”, ha señalado el comisionado.

Esta actuación se enmarca en el dispositivo especial puesto en marcha recientemente por la Generalitat para ayudar a un total de 19 ayuntamientos en la retirada de residuos y voluminosos generados por las obras de reconstrucción, ante la imposibilidad de los municipios para llevar a cabo estas tareas.

Esta actuación se suma a la llevada a cabo por la Generalitat en la primera fase de la emergencia para retirar residuos, lodo y vehículos arrastrados por el agua. En esta primera actuación, el Consell invirtió 480.000 euros en Benetússer para retirar 1.600 toneladas de residuos. En total, sumadas las dos fases, el Consell ha destinado más de 850.000 euros a gestionar residuos en Benetússer derivados de la dana o de las posteriores obras de reconstrucción.

Actuaciones en toda la zona dana

En el conjunto de localidades afectadas por la riada, la Generalitat ha gestionado cerca de un millón de toneladas de residuos con una inversión global de 224 millones de euros, lo que supone el mayor dispositivo de gestión de residuos llevado a cabo en su historia con el objetivo de contribuir a la recuperación de la normalidad en las localidades damnificadas.

En esta nueva fase del plan, que contempla la gestión de escombros, participan 19 municipios, entre ellos Benetússer, y desde la Vicepresidencia Tercera se ha previsto una inversión de 44 millones de euros. Los trabajos están siendo ejecutados por las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que permite agilizar las actuaciones.

Inversiones en Benetússer

En total, la Generalitat ha destinado más de 38 millones de euros a Benetússer para ayudas y actuaciones de reconstrucción y apoyo tras las riadas, que incluyen la rehabilitación de centros educativos y otras infraestructuras y la gestión de residuos.

Por su parte, Sandra Castillo ha destacado que “estas actuaciones se enmarcan en el Plan Endavant, que contempla la recuperación de todo el territorio afectado por la dana y la puesta en marcha de infraestructuras con criterios de resiliencia y prevención que garanticen un territorio más preparado ante futuros fenómenos meteorológicos adversos".