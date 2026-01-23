El Parque Goya de Burjassot se transforma: nuevo diseño con juegos infantiles, zonas verdes y refugios climáticos

Las obras de adecuación de las Fincas Amarillas de Burjassot, Barrio Pintor Goya, continúan avanzando dentro de los plazos marcados pudiéndose ver ya las mejoras realizas en la impermeabilización de los edificios, la instalación de placas solares o el cambio de ventanas, entre otras.

Esta semana, la obra ha entrado en su segunda fase en la que se va a proceder a la reurbanización de la zona con la remodelación total del Parque Goya, la peatonalización de parte de la misma y la mejora de los espacios dedicados a la ciudadanía, creando recorridos seguros.

Desde la empresa adjudicataria de la obra, se han iniciado ya los trabajos de remodelación del citado parque que va a cambiar de manera sustancial su fisonomía, contando con más iluminación, nuevos juegos infantiles, zona ajardinada y de arbolado, con alcorques adecuados a las especies que se planten y se trasplanten en la zona, refugios climáticos y la eliminación de los muros que ejercían de vallado, ya que se ha ideado como un parque abierto. Además, el nuevo parque va a integrar la calle existente entre el mismo y la finca amarilla más próxima, contando con una espacio único, sin elevaciones, que garantiza también la entrada de vehículos de emergencia.

Barrio del Pintor Goya. / A.B.

Asimismo, seguirá contando con su zona de juego para las y los peques de la casa y con nuevo mobiliario urbano, dando mayor y mejor servicio a todas las personas que quieran disfrutar de este espacio con tanto arraigo en el municipio ya que generaciones y generaciones de burjassotenses han pasado por el mismo durante todos estos años, siendo un punto de encuentro social muy importante para el barrio.

Colaboración institucional

El coste total de la obra realizada en el barrio asciende a 3.518.754 euros, financiado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el propio Ayuntamiento de Burjassot y la Generalitat Valenciana. El presupuesto de la remodelación del entorno que comprende el Parque y parte de las calles Mestre Giner, Guillem de Castro y Fernando Martin está en torno a los 350.000 euros.

El proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación de los 11 edificios, cerca de 100 viviendas, y el desarrollo de las actuaciones de mejora del entorno, son obras que se enmarcan dentro del Programa de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación a nivel de Barrio (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Next Generation EU).