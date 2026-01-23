Catarroja instala paneles informativos para recordar el legado del Rajolar de Chapa, símbolo industrial

El Ayuntamiento de Catarroja, a través del área de Urbanismo, ha instalado unos paneles informativos en la plaza del Fumeral, junto a la calle Chapa, con el objetivo de recordar y poner en valor el Rajolar de Chapa, uno de los elementos más significativos del patrimonio industrial y cultural del municipio.

La familia Chapa, especialmente Crescencio Chapa, impulsó, a principios del siglo XX una importante actividad alfarera y de azulejos en Catarroja. Esta actividad, desarrollada en el Rajolar que hoy rinde homenaje, dejó una huella visible en la arquitectura local, con viviendas y construcciones vinculadas al entorno del azulejo, contribuyendo decisivamente al desarrollo urbanístico del pueblo.

El azulejo de Chapa no fue sólo un motor económico para el municipio, también se convirtió en un espacio de transformación social. Su actividad facilitó la llegada de numerosos trabajadores y trabajadoras procedentes de otras comunidades, que se establecieron en Catarroja y forman parte de su crecimiento demográfico, social y cultural, configurando un municipio diverso y marcado por el trabajo colectivo.

Cartel puesto en el fumeral de la Chapa de Catarroja. / A.C.

La presencia del fumeral, que da nombre a la plaza, sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de este pasado industrial y de la memoria compartida asociada al mundo del trabajo. Como explica el concejal de Urbanismo, Martí Raga, “esta actuación se enmarca dentro de la voluntad de recuperar y dignificar espacios que forman parte de la identidad de Catarroja":

"Desde el área de Urbanismo trabajamos para que el espacio público no sea sólo funcional, sino también un lugar que explique de dónde venimos. El azulejo de Chapa es una parte fundamental de nuestra historia urbana y social, y estos paneles ayudan a hacerla visible y comprensible para toda la ciudadanía.", ha añadido Raga.

Símbolo de resiliencia

La iniciativa conecta también con los hechos vividos a raíz de la dana de octubre de 2025, que causa importantes daños en el municipio y afecta a este entorno tan emblemático. En este contexto, el Rajolar de Chapa se convierte en un símbolo de la resiliencia de Catarroja y de la capacidad del pueblo para reponerse colectivamente.

Hace unos meses, el artista Elías Taño pinta un mural colaborativo inspirado en el Rajolar de Chapa, una obra que vincula la importancia histórica de este espacio con el trabajo solidario de los voluntarios y voluntarias durante la DANA. Sobre esta conexión entre memoria y presente, Martí Raga destaca que "este tipo de intervenciones urbanas y culturales nos permiten enlazar el pasado industrial con los valores de solidaridad y cooperación que el pueblo ha demostrado en momentos difíciles".

Con esta actuación, impulsada por el área de Urbanismo, Catarroja sigue avanzando en la recuperación y dignificación de sus espacios simbólicos, poniendo en valor su legado industrial, su historia social y el espíritu solidario que define al municipio.