De los escombros junto al barranco a duplicar su espacio y usuarios: Aldis abre su nueva sede en Paiporta

Reconstrucción y superación, son dos palabras que pueden ir de la mano entre los supervivientes de la dana en Paiporta. Un ejemplo de ello son los integrantes de la asociación de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales Aldis. De la sede que tenía en la calle San Jordi, en un edificio junto al barranco del Poyo propiedad del consistorio no quedó nada, apenas unos escombros.

Pero lo peor no solo fue las pérdidas materiales, sino dejar de atender a los cinco usuarios fijos del programa respiro matinal y de la quincena de personas que acudían por la tarde al programa de ocio. “Para estas personas la rutina es algo indispensable en su vida y se les cortó de repente, sin avisar. Además de que también les servía para incentivarles y para mantenerles más activos”, señala Yolanda Chavarri, presidenta de Aldis Paiporta desde 2012.

Pero por fin, 15 meses después de cerrar sus puertas en Paiporta , Aldis vuelve a abrirlas este próximo 26 de enero, en una sede que duplica el espacio y por tanto también podrá contar con el doble de usuarios. “Por fin podemos abrir y lo hacemos además en una sede de 300 metros cuadrados, diáfano, donde vamos a poder atender a más usuarios y de mejor forma”, señala Yolanda.

Lo que quedó de la sede de Aldis Paiporta, completamente arrasada. / Aldis

Se trata de una planta baja situada en la calle Portugal. Para su inauguración este sábado 26 de enero, a las 17.30 horas, se realizará un vino de honor acompañado por la música de una charanga y de un DJ. “Este nuevo espacio no solo representa un cambio de ubicación, sino un nuevo comienzo que nos permitirá seguir trabajando por la inclusión, la autonomía y la calidad de todas las personas con discapacidad”, señala.

Desde cero

Aldis ha tenido que reconstruirse desde cero. Han pasado de estar en un edificio municipal a alquilar esta planta baja y equiparla gracias al apoyo altruista de asociaciones, fundaciones, particulares y anónimos. Desde el lunes 28 Aldis comenzará a impartir los tres programas que llevaba a cabo antes de la dana: el espacio matinal, para los usuarios que no tienen centro o están esperando a su asignación; el vespertino de ocio y convivencia y por último el de intervención Piscológica y fisioterapia.

“En febrero prepararemos una jornada donde explicaremos todos los programas y los haremos extensivos a toda la población. Esperamos contar con todos los usuarios que teníamos y captar a nuevos, porque las condiciones son mejores, aunque alguno de los de antes se nos ha ido a otros centros de otras localidades”, señala la presidenta de Aldis, que afirma que en este año ha estado tratando de forma reducida a un grupo en la pequeña aula que mantenían en San Ramón, propiedad municipal.