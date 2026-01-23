Manises apuesta por el turismo sostenible del siglo XXI en Fitur

El Ayuntamiento de Manises vuelve a estar presente en Fitur para mostrar al público asistente la oferta turística manisera y su apuesta por la innovación tecnológica y sostenible del turismo del siglo XXI, con la presentación de unas gafas de realidad virtual y un tour virtual.

Estas acciones se enmarcan dentro de CeramiTUR, un proyecto innovador en que Manises participa junto con otros ocho municipios españoles y que nace con la voluntad de transformar el patrimonio cerámico en una experiencia turística sostenible, inclusiva y de alto valor cultural. El proyecto se lleva a cabo con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea, dentro del programa Experiencias Turismo España 2023, en su línea Innova.

El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, ha señalado que "la presencia en Fitur representa una oportunidad única para poner en valor la oferta turística de Manises, especialmente el patrimonio cerámico, nuestra historia, la gastronomía y los atractivos de la ciudad dentro de un contexto turístico cada vez más competitivo e innovador". "Además en esta edición presentamos una nueva herramienta de realidad virtual que permitirá experimentar de una manera inmersiva los principales recursos culturales y patrimoniales de Manises", ha añadido Mora.

En esta edición también participa en encuentros de carácter técnico con diferentes agentes del sector turístico, como por ejemplo empresas de organización y promoción de viajes familiares, operadores turísticos, organismos que trabajan en la búsqueda de rodajes cinematográficos y consultoras.

La oficina de turismo de Manises trabaja en esta feria internacional de turismo, celebrada a Madrid, para crear sinergias que permiten poner en marcha iniciativas turísticas y culturales que proporcionan beneficios para la ciudad de Manises y así poner de relieve la oferta turística del municipio, que destaca por el patrimonio cerámico y que apuesta por un turismo cultural complementario al tradicional de sol y playa.

No se tiene que olvidar que el patrimonio manisero es único, sobre todo los tesoros cerámicos, puesto que es la única Ciudad Creativa de la Unesco en la modalidad de artesanía y artes populares del Estado español.