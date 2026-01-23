Mislata justifica la nueva tasa de basura de 25 euros y exhibe las fuertes subidas de otros pueblos

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, envió a principios de este mes una carta a sus vecinos y vecinas para informar sobre la nueva tasa del servicio de recogida y tratamiento de los residuos, una normativa de la Unión Europea que todos los ayuntamientos de España han aplicado antes de acabar el año 2025. "En Mislata hemos decidido esperar hasta el último trimestre, el plazo máximo permitido, para preparar una implantación justa, transparente y con el menor impacto económico posible para la ciudadanía", expresa Bielsa.

Esta nueva tasa, que ya forma parte de la legislación estatal (Ley 7/2022), ha provocado que los consistorios valencianos experimenten una subida significativa de su precio. Aún así, el alcalde de Mislata tranquiliza a sus ciudadanos en esta carta y afirma que "vamos a tener una de las tasas más bajas de toda España. Lo hemos conseguido porque Mislata es un municipio eficiente y saneado, y el nuevo sistema de tasa se ha diseñado con criterios de equidad y moderación".

"Así, gracias a una gestión responsable, Mislata tendrá una de las tasas de residuos más bajas del país (probablemente la más baja), y sin duda la más reducida del área metropolitana de Valencia", manifiesta Bielsa.

Según los datos aportados por el consistorio, la cuota anual estimada en el municipio de l'Horta será de 25,83 euros por vivienda. "Entre todos los municipios que ya la han aprobado, la media de esta tasa es de 174 euros por vivienda, en Mislata, un 85 % menos. Además, será todavía más reducida para personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales", añade.

La tasa en otros municipios

Además, para justificar esta subida en estos impuestos, el Ayuntamiento de Mislata expone el precio que pagan de media en otras localides. En el caso de los municipios de l'Horta, en Xirivella el precio es de 43,63 euros; en Quart de Poblet, 52,51 €; Albal, 60,00 €; Aldaia, 74,36 €; Alaquàs, 82,20 €; Alfafar, 92,74 €; Manises, 116,00 €; Rocafort, 140,00 € y de Torrent, 167,14 €.

También señala otras poblaciones como Sagunt, que su tasa es de 111,00 euros; Benidorm, con 112,75 €; o la ciudad de València, que asciende a 141,16 €. El precio más alto que expone es el de Orihuela, donde los vecinos pagarán de media 202,00 euros. También aporta datos nacionales y el precio en Madrid es de 117,00 euros y en Barcelona de 156,65 €.

Comparativa de la tasa de Mislata con otros municipios. / L-EMV

La carta firmada por Carlos F. Bielsa explica que "la tasa se calcula aplicando una cuota base anual y unos coeficientes que dependen del tipo de uso del inmueble y de su superficie construida. Este sistema busca que cada inmueble pague una cantidad proporcional a su tamaño y actividad, garantizando un sistema más justo y equilibrado". "Esta nueva tasa no solo cumple una obligación legal, sino que refuerza nuestro compromiso con un modelo de ciudad más limpia, sostenible y responsable. Con una financiación adecuada podremos optimizar la recogida selectiva y fomentar el reciclaje. El objetivo es claro: cumplir con Europa sin que ello suponga una carga económica excesiva para las familias, los comercios o las empresas locales".

Campañas sobre reciclaje

Asimismo, durante los próximos meses el Ayuntamiento de Mislata pondrá en marcha campañas informativas para promover la separación de residuos y reciclar. Además, el consistorio profundizará en nuevas fórmulas de bonificación fiscal para que esta medida repercuta lo menos posible en las familias más vulnerables y empresas de menor tamaño.

"Nuestra prioridad es clara: transparencia, eficiencia y responsabilidad con el dinero público. Gracias por vuestra comprensión y colaboración. Con esta medida, Mislata cumple con Europa, protege su entorno y reafirma su compromiso con una ciudad moderna, limpia y sostenible. Podéis contar conmigo y con el gobierno municipal para cualquier duda o sugerencia, como siempre", finaliza el alcalde en el escrito.