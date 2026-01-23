Paqui Llopis, alcaldesa del pueblo más pequeño de España: "La dana y la pandemia han sido dos impactos muy duros"

Paqui Llopis se convertía en 2019 en la primera mujer en ocupar la más alta responsabilidad local en Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España. Casi siete años después, tras gestionar una pandemia y una dramática dana que afectó al centenar de vecinos y vecinas, dejará el próximo lunes la alcaldía tras formalizar este miércoles el escrito de renuncia al cargo de alcaldesa, aunque seguirá como edila de Participación Ciudadana y Fiestas, tal como informó Levante-EMV en exclusiva.

¿Por qué ha decidido dar el paso de retirarse ahora y dejar la alcaldía, cuando queda año y medio de mandato? Ha hablado de cuestiones personales y de trabajo que le imposibitar seguir al frente del consistorio.

El motivo es personal más que nada Después de la catástrofe que hemos pasado con la dana, tengo unos padres mayores que hay que cuidar. La realidad es que son motivos personales; no hay nada más que aclarar, porque estoy a gusto y los cinco ediles formamos un gran equipo de gobierno. De hecho, no es un adiós, es un "hasta luego" porque me quedo como concejala.

¿Era imposible mantener el cargo a pesar de ser un ayuntamiento tan pequeño de unos 120 habitantes?

Entiendo que por un año y medio a lo mejor hubiera podido acabar, pero no habría podido hacer realidad lo que yo hubiera querido hacer. Hay momentos en la vida en los que tienes que decir: cuando no puedo llegar a algo, vale la pena dar un paso al lado. Voy a estar ahí apoyando a mis compañeros, pero tengo otras necesidades que solventar y tenía que valorar un poco más mi vida profesional y familiar.

En un pueblo tan pequeño, ¿cómo es la gestión del día a día?

Todos los que estamos gobernando en Llocnou tenemos nuestro propio trabajo. Es cuestión de dejar tu empleo para acudir a reuniones o intentar organizarte por las tardes. Es una tarea que requiere su tiempo para hacer todo lo que hacemos por el pueblo.

¿Qué ha sido lo más difícil de la dana?

Lo ha sido todo, porque aquí en Llocnou todos se han visto afectados. Lo más duro ha sido ver a personas mayores teniendo que irse a vivir a otros sitios porque no tenían su casa. Hemos intentado ayudar a todo el mundo.

¿Queda todavía gente desplazada?

No, gracias a Dios ya están todos en su casa.

¿Qué ha sido más duro, la dana o la pandemia?

Son situaciones diferentes, pero si lo pongo en una balanza, han sido dos golpes muy fuertes. Ver a la gente mayor que no podía salir de casa o que estaba enferma... Han sido dos impactos muy duros para un pueblo tan pequeño.

Hablando de la dana, ¿cómo se han portado las administraciones con Llocnou?

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo sí vino al municipio y Vicente Mompó ha estado varias veces; me ha sentdio muy arropada por ellos.

¿Ya ha hablado con el nuevo presidente de la Generalitat, Pérez Llorca?

Juanfran Pérez Llorca vino a Llocnou acompañando a Feijóo y he hablado con él en un acto.

¿Y el Gobierno central cómo se ha portado con Llocnou?

Hemos recibido una ayuda para la juventud y estamos luchando por los jóvenes que tenemos en el pueblo. A nivel institucional nos hemos sentido muy bien tratados.

¿En qué vais a invertir esa ayuda?

Queremos invertir, sobre todo, en un centro de salud y en varias cosas que tenemos previstas. Ahora los vecinos tienen que desplazarse a Alfafar para ir al consultorio. El proyecto del centro de salud ya lo dejo encauzado.

De estos seis años y pico al frente, ¿con qué recuerdo te quedas?

Me quedo con todo. Estoy tan orgullosa y agradecida de mi trabajo que no puedo decirle una sola cosa. Me voy muy satisfecha de la labor hecha por mi pueblo. Siempre he intentado estar a la altura cuando alguien me ha necesitado.

¿Cuál es el calendario del relevo?

El pleno para elegir al nuevo alcalde será el 6 de febrero.

¿Qué mensaje le das a tus vecinos en tu despedida?

Como he escrito en mi carta, me siento muy agradecida y muy plena por todo lo que me han aportado durante estos años de gobierno.