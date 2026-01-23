Paterna bautiza un edificio municipal con el nombre de Milagro Ferrer, artista local

El Ayuntamiento de Paterna ha dedicado el nombre de la artista paternera Milagro Ferrer al edificio municipal ubicado en la calle Maestro Canós, -antigua sede del Centro Musical y en la que actualmente se ubican algunas de las dependencias municipales-, como muestra de reconocimiento a su trayectoria artística y a su firme compromiso con la ciudad.

Al acto ha asistido el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo junto a la vecina Milagro Ferrer, quienes han estado acompañados de concejales del equipo de gobierno y corporación municipal así como familiares, amigos y socios del Ateneo Cultural de Paterna. La propia artista homenajeada ha sido la encargada de descubrir esta placa conmemorativa cuyo texto indica: "Paterna, terra de cultura, bressol d’artistes".

En su intervención, Sagredo ha destacado "tanto la calidad humana como el arte de Milagro Ferrer que ha estado siempre ligado a Paterna, reflejando en sus obras el amor por su pueblo y sus raíces". De hecho, la trayectoria de Milagro Ferrer viene marcada por la sensibilidad, la constancia y un estilo propio que "le ha llevado a conseguir tantos reconocimientos porque es una de las artistasmás queridas y admiradas de Paterna, rompiendo barreras como siempre ha hecho en su vida", ha subrayado orgulloso el primer edil.

Milagro Ferrer destapa la placa que pone su nombre al edificio municipal. / L-EMV

Por su parte, Milagro Ferrer ha agradecido "este gesto tan increíble" al mismo tiempo que emocionada ha expresado su gratitud a sus alumnos y al pueblo paternero “por todo el cariño recibido durante este tiempo”. No es el primer homenaje que Paterna le hace a la artista local. Su arte se expuso en una muestra en la explanada de las cuevas y su autobiografía se repartió en bibliotecas y colegios, con el fin de mantener su legado a las nuevas generaciones.

Otros reconocimientos a la artista

Cabe recordar que esta vecina paternera desde muy temprano destacó por sus dotes artísticas. Tras cursar estudios en Bellas Artes, Milagro Ferrer desarrolló un estilo propio como pintora, obteniendo numerosos méritos y premios gracias a sus exposiciones tanto individuales como colectivas.

Entre los reconocimientos recibidos en Paterna destacan el Coet d’Or, concedido en 1991 y especialmente significativo para la artista; la Insignia de Oro de la Villa de Paterna, otorgada en 2005; y su nombramiento como pregonera de las Fiestas Mayores en 2007.

Asimismo, hay que poner en valor su labor docente y de impulso cultural en el municipio. Tras la creación de la Escuela de Pintura del Ateneo Cultural de Paterna, dirigida por Milagro Ferrer, en 1985 comenzó a organizarse el primer Concurso de Pintura al Aire Libre, una iniciativa que continúa celebrándose en la actualidad y que se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la ciudad. Y es que la proyección de Milagro Ferrer ha traspasado fronteras, con exposiciones nacionales e internacionales hasta tal punto de recibir encargos de diversas instituciones oficiales.