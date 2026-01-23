Paterna incorpora 72 nuevos pasos de peatones adaptados en todos los barrios

El Ayuntamiento de Paterna sigue avanzando hacia una ciudad más segura, accesible e inclusiva con la ejecución de 72 nuevos pasos de peatones adaptados para personas con movilidad reducida (PMR) en todos los barrios del municipio.

"Esta actuación forma parte de una línea de trabajo continuada centrada en la mejora de la accesibilidad en el espacio público y desarrollada a través de la empresa municipal GESPA, dentro del mantenimiento de la vía pública. Un trabajo que mantiene el seguimiento constante de las necesidades existentes y una planificación alineada con las prioridades reales del municipio, garantizando una respuesta ágil y eficaz", explican desde el consistorio.

Tal y como ha destacado la teniente alcalde de Movilidad, Nuria Campos “estos nuevos pasos de peatones adaptados en nuestra ciudad permiten itinerarios más accesibles, seguros y cómodos, beneficiando sobre todo a personas con movilidad reducida, personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, carritos infantiles y peatones con dificultades de desplazamiento”.

Cruce seguro

Asimismo, Campos ha remarcado que “además estas intervenciones eliminan barreras arquitectónicas y facilitan el cruce seguro en puntos estratégicos de la ciudad”.

De este modo, las actuaciones se están llevando a cabo en todos los barrios de Paterna, tras revisiones técnicas periódicas y atendiendo tanto a incidencias detectadas por los servicios municipales como a avisos trasladados por los propios vecinos y vecinas.

Con esta actuación, "el Ayuntamiento de Paterna reafirma su apuesta por la accesibilidad no solo como una cuestión técnica, sino también como un compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía mediante la adaptación de los pasos de peatones como una de las medidas más visibles y efectivas para lograr un uso del espacio público verdaderamente inclusivo".