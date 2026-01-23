Picassent también pide al Consell que el 16 de marzo sea no lectivo por las Fallas

Primero fue Torrent, después Paterna y también Quart de Poblet, Burjassot, Xirivella y Mislata. Picassent se ha unido a la petición de sus pueblos vecinos para solicitar a la conselleria de Educación que el 16 de marzo sea día no lectivo por las Fallas.

Los representantes de los centros educativos de Picassent (direcciones, profesorado, asociaciones de familias, sindicatos y ayuntamiento) han aprobado esta semana por unanimidad solicitar al área autonómica que el próximo 16 de marzo sea día no lectivo escolar, como ya han solicitado algunos municipios del área metropolitana y aceptado para la ciudad de València.

Los argumentos expuestos por el órgano que representa a toda la comunidad educativa del municipio se centran en considerar que el 16 de marzo la programación fallera está en sus días grandes, con fallas plantadas y actos importantes programados. Picassent cuenta con una arraigada tradición fallera, donde en la actualidad cuenta con ocho comisiones y una Federación de Junta Local Fallera que también ha solicitado que se demandara el festivo para ese día.

Además, en el consell escolar se plateó la dificultad que supone para el trasporte escolar tener que circular por las calles un día donde las fallas están en pleno apogeo. Ahora, desde la Conselleria de Educación se tendrá que evaluar la petición del Consell Escolar Municipal de Picassent para obtener la oficialidad del festivo para el próximo 16 de marzo.