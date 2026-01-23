El PP de Mislata solicita una comisión de investigación sobre el accidente del hinchable en el que murieron dos niñas

El Partido Popular de Mislata ha solicitado una comisión de investigación sobre el accidente del hinchable ocurrido el 4 de enero de 2022 en el que fallecieron dos niñas. El concejal y presidente del PP de Mislata, Fernando Gandía, ha registrado esta petición “con el fin de analizar, esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades del suceso, garantizando un enfoque respetuoso, transparente y sensible hacia las familias afectadas, así como una actitud de cercanía y acompañamiento institucional”.

El PP defiende que “las instituciones públicas tienen la obligación de actuar con empatía, cercanía, transparencia y responsabilidad, especialmente cuando se trata de hechos de tan extrema gravedad”. Sin embargo, destacan, “las propias familias han manifestado en diversas ocasiones haberse sentido insuficientemente acompañadas y atendidas por el ayuntamiento y por su máximo representante, el alcalde de Mislata”.

Por eso, esgrimen, “entendemos que esta percepción de falta de tacto y de apoyo institucional merece ser escuchada y tenida en cuenta, ya que el acompañamiento humano y el respeto a las víctimas forman parte esencial de la acción pública”.

El caso, recientemente en televisión

Además, señalan, “la reciente emisión del programa especial de ‘Equipo de Investigación’, el pasado viernes 16 de enero de 2026, ha vuelto a situar este trágico suceso en el centro del debate social y ha puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer explicaciones claras, rigurosas y transparentes, desde el respeto absoluto a la memoria de las menores”.

Noticias relacionadas

En definitiva, asegura el PP, la investigación “no ha de estar orientada a reabrir heridas, sino a esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, depurar responsabilidades, revisar las actuaciones realizadas y extraer conclusiones que permitan reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El único objetivo es honrar la memoria de Vera y Cayetana y evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro”.