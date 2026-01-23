Torrent lanza la nueva edición de la Tarjeta +25 para dinamizar el comercio local

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa municipal Idea’t, vuelve a apostar por el comercio y la hostelería de proximidad con una nueva edición de la Tarjeta +25, una iniciativa ya consolidada que tiene como objetivo dinamizar la economía local y fomentar las compras en los establecimientos de la ciudad, ofreciendo al mismo tiempo un incentivo directo a la ciudadanía.

A través de esta campaña, gestionada por la empresa municipal Idea't, los torrentinos y torrentinas podrán adquirir tarjetas por un valor de 200 euros, a los que se sumará una aportación municipal del 25 %, alcanzando un saldo total de 250 euros para gastar en los establecimientos adheridos del municipio. De este modo, por cada tarjeta adquirida, el ayuntamiento aporta 50 euros adicionales, lo que permite incrementar el poder de compra de las familias y favorecer el consumo en el comercio local.

El objetivo principal de la iniciativa es generar un impacto directo en la actividad económica de la ciudad y apoyar a los pequeños negocios, especialmente tras el periodo de la campaña navideña.

Para el desarrollo de la campaña en 2026, el Ayuntamiento de Torrent ha asignado un presupuesto de 100.000 euros que, en caso de agotarse la totalidad de las tarjetas, como ha ocurrido en anteriores ediciones, supondrá una inyección económica de hasta 500.000 euros en el tejido comercial local. De esta cantidad, 400.000 euros corresponderán a la inversión realizada directamente por los propios consumidores, mientras que los 100.000 euros restantes serán aportados por el consistorio.

¿Cómo adquirir las tarjetas?

Las tarjetas podrán adquirirse a partir del 26 de enero, desde las 9 horas, tanto a través de la página web de Idea't como de manera presencial en sus oficinas en la calle Valencia. Cada persona podrá comprar una única tarjeta por valor de 200 euros y disponer de un saldo total de 250 euros para gastar en los establecimientos adheridos hasta la fecha de caducidad indicada en la propia tarjeta.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta iniciativa como herramienta de apoyo al comercio local y a la economía de las familias. “La Tarjeta +25 es una medida que beneficia a toda la ciudad: por un lado, ayuda a nuestros comerciantes y hosteleros a mantener y aumentar su actividad, y por otro, permite a la ciudadanía ahorrar y consumir más en Torrent”, ha señalado. Folgado ha subrayado además que “el Ayuntamiento mantiene su compromiso firme con el comercio de proximidad, que es clave para la vida económica y social de nuestros barrios”.

Por su parte, la concejala responsable de Idea't, Sandra Fas, ha señalado que “la nueva edición de la Tarjeta +25, que se lanza el 26 de enero, se pone en marcha en un momento estratégico para reforzar el comercio local tras la campaña navideña, dinamizar la actividad económica de proximidad y apoyar a la ciudadanía en el inicio del año”.

Fas ha recordado también que esta campaña se ha convertido en una de las más valoradas tanto por los consumidores como por los propios comerciantes, ya que genera un impacto inmediato en las ventas y contribuye a fidelizar a la clientela en los establecimientos del municipio.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición de la Tarjeta +25, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su apuesta por políticas activas de impulso económico, fomentando el consumo responsable y de cercanía, al tiempo que refuerza el papel del comercio local como motor fundamental del desarrollo económico y social de la ciudad.