Torrent, obligado a devolver 308.262 euros a Servicios Sociales al no justificar el dinero de un convenio

El 3 de diciembre de 2021, la entonces vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra (Compromís), y el exalcalde de Torrent, Jesús Ros (PSPV) subscribieron el contrato-programa de servicios sociales entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrent.

Este contrato, entre las dos administraciones, comprendía los ejercicios del 2021 al 2024. Durante el año 2023, se tenían que poner en marcha un conjunto de programas de ayuda social relativos a la línea T1331, por un total de 327.979,44 euros, unos recursos que la conselleria transfería a Torrent con el único requisito de justificar el uso real del dinero otorgado al ayuntamiento, el cual cobró por transferencia bancaria el día 13 de septiembre de 2023.

Pero el día 7 de enero de 2026, la Dirección Territorial de Servicios Sociales de Familia e Infancia de la conselleria emitió una resolución denunciando el incumplimiento del Contrato-Programa por parte del Ayuntamiento de Torrent durante el año de 2023 e instando a la institución local a devolver gran parte del dinero recibido.

De los 327.979,44 euros otorgados en 2023, el Ayuntamiento de Torrent solo justificó la cantidad de 24.299,44 euros, de tal manera que no gastó el resto de los 303.750 euros, motivo por el cual la Generalitat Valenciana le reclama ahora su retorno, con unos intereses de demora adicionales de 4.512,51 euros, aplicados al tipo de interés del 3,25 % oficial vigente para ese periodo.

Compromís acusa de "desgobierno" al ejecutivo local

Para el portavoz del grupo Municipal de Compromís-Podem-Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrent, Xavier Martí, que es quien ha denunciado este hecho, se trata de algo "muy grave" que pone de manifiesto el "desgobierno y la absoluta carencia de previsión y sensibilidad hacia los colectivos afectados, a los cuales no llegarán esos recursos tan fundamentales".

"Hablamos de servicios básicos esenciales, como la atención a las personas con discapacidad, a personas con problemas crónicos de salud mental, a servicios de promoción de la autonomía personal o a servicios de atención comunitaria a personas sin recursos, entre otros muchos", explica Xavier Martí, que concluye criticando que el gobierno municipal de PP-VOX: "está a otras cuestiones, como la foto y la autopromoción populista de proyectos futuros sobre los cual no tienen ni financiación, en lugar de poner en marcha aquellos que tienen la obligación legal y moral de aplicar, aquellos sobre los que tenían el dinero para ponerlos en marcha y que han abandonado en contra del bienestar de muchos torrentinos y torrentinas".