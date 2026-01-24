Aldaia culpa a la Generalitat de la falta de información para ponerse a salvo en la dana

El Ayuntamiento de Aldaia ha emitido las conclusiones de la comisión de investigación sobre las actuaciones municipales en la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. En el documento que propone el gobierno local socialista que resume las principales afirmaciones tras meses de análisis (que también han sido polémicos y criticados por la oposición local), se reitera que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana era el órgano encargado de gestionar la respuesta a las crisis y trasladar la información clave para poder actuar en el ámbito local. Un traspaso de información que no se produjo.

En segundo lugar, las conclusiones del ejecutivo local apuntan a que los servicios municipales ejecutaron sus protocolos previstos para temporales, pero la dana fue un "fenómeno atmosférico absolutamente fuera de lo común" que superó el ámbito de actuación municipal. Por eso, "en una situación tan extraordinaria y grave, Emergencias debía de haber tomado el mando para coordinar acciones".

Lo que falló según Aldaia

En esta línea, continúan las conclusiones, "la decisión clave y ajustada a la excepcionalidad de la situación para evitar pérdidas humanas, era pedir a la ciudadanía que subiera a los pisos en altura. Esta alerta básica y fundamental no llegó a tiempo ni a la ciudadanía ni a la administración local por parte de la Generalitat Valenciana".

Por todo lo anterior, el ayuntamiento requiere al Consell que en sucesivos episodios de dana en los que Aldaia se pueda ver afectada, "haga llegar a nuestro municipio la información y las alertas clave, dentro del plazo y la forma correspondiente para trasladar las directrices a nuestros vecinos con margen de tiempo suficiente", piden en el escrito de conclusiones.

Por último, las conclusiones señalan que ha quedado acreditado que durante fenómenos atmosféricos de lluvias intensas, la gestión de la información y de las alertas son unos elementos fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana así como implementar las obras e infraestructuras necesarias en los barrancos, que ayuden a aminorar los efectos del agua en nuestro entorno.

En el caso de Aldaia, acaban, es necesario que las actuaciones se hagan a la mayor brevedad posible para disminuir los efectos de futuros episodios de extrema virulencia como el del 29 de octubre de 2024.

Estas conclusiones son las que proponen desde el PSPV, pues la última sesión de la comisión de investigación estuvo marcada por la ausencia de los grupos de la oposición, que tampoco han aportado sus propias conclusiones. Este martes se celebrará el pleno en el que se votará a favor o en contra de este documento de conclusiones de los socialistas, que presumiblemente saldrá aprobado por la mayoría del gobierno, aunque Compromís, PP y Vox lo rechazen.