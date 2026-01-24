Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzTiempo fin de semanaFichaje GuidoNarcos SkyToldo de la VirgenHotel ilegal ValenciaPodcast
instagramlinkedin

Cierran la salida de autovía de Torrent por el fuerte viento

Los bomberos de Torrent están retirando unas planchas de una obra cercana a la Plaza de la Concordia, lo que ha obligado al consistorio a cortar el tráfico en la autovía por seguridad

Vista de la autovía dirección València, con la Plaza de la Concordia al fondo

Vista de la autovía dirección València, con la Plaza de la Concordia al fondo / Maps

Redacción Levante-EMV

Torrent

El ayuntamiento de Torrent ha ordenado el cierre provisional de la Autovía en dirección València, desde la Plaza de la Concordia, a causa del fuerte viento que sufre la comarca.

El corte se debe a la retirada, por parte de los Bomberos, de unas planchas en una obra que podrían suponer un riesgo para la seguridad en caso de desplome. De esta manera, y mientras duran los trabajos de retirada, la salida permanece cerrada por precaución y se levantarán las restricciones en cuando se garantice la plena seguridad.

Noticias relacionadas

La Plaza de la Concordia es la gran superficie circular de entrada a la ciudad, junto a las pistas polideportivas y el cementerio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents