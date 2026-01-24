Cierran la salida de autovía de Torrent por el fuerte viento

El ayuntamiento de Torrent ha ordenado el cierre provisional de la Autovía en dirección València, desde la Plaza de la Concordia, a causa del fuerte viento que sufre la comarca.

El corte se debe a la retirada, por parte de los Bomberos, de unas planchas en una obra que podrían suponer un riesgo para la seguridad en caso de desplome. De esta manera, y mientras duran los trabajos de retirada, la salida permanece cerrada por precaución y se levantarán las restricciones en cuando se garantice la plena seguridad.

La Plaza de la Concordia es la gran superficie circular de entrada a la ciudad, junto a las pistas polideportivas y el cementerio.