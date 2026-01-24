Cierran la salida de autovía de Torrent por el fuerte viento
Los bomberos de Torrent están retirando unas planchas de una obra cercana a la Plaza de la Concordia, lo que ha obligado al consistorio a cortar el tráfico en la autovía por seguridad
Redacción Levante-EMV
Torrent
El ayuntamiento de Torrent ha ordenado el cierre provisional de la Autovía en dirección València, desde la Plaza de la Concordia, a causa del fuerte viento que sufre la comarca.
El corte se debe a la retirada, por parte de los Bomberos, de unas planchas en una obra que podrían suponer un riesgo para la seguridad en caso de desplome. De esta manera, y mientras duran los trabajos de retirada, la salida permanece cerrada por precaución y se levantarán las restricciones en cuando se garantice la plena seguridad.
La Plaza de la Concordia es la gran superficie circular de entrada a la ciudad, junto a las pistas polideportivas y el cementerio.
