Cuatro meses sin la plataforma para subir escaleras en el CEIP Sant Pasqual de Torrent

La plataforma salva escaleras del CEIP Sant Pasqual de Torrent lleva sin funcionar desde principio de curso. Así lo denuncia la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) de este centro público, que lamenta que a pesar de haber informado a la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrent (que es quien ha de hacer el mantenimiento de los colegios de primaria públicos) todavía sigue sin poder usarse.

Esta situación tiene consecuencias para el día a día de los niños y niñas, sobre todo para aquellos que tienen movilidad reducida. Los menores que no pueden subir escaleras tienen que ser transportados al piso de arriba en brazos de los profesores que les asisten. Este hecho, de subir y bajar escaleras con menores encima "pone en peligro la integridad física del personal docente que se presenta a ayudar así como de los alumnos", denuncia la AFA.

Además, esta situación hace que los alumnos y alumnas "lleguen tarde a clase, al patio, al comedor y a la hora de la salida". En este sentido, las familias avisan de que "no estamos dispuestas a consentir que en un centro como el nuestro; viejo y con faltas graves en materia de accesibilidad y seguridad haya, además, deficiencias de este tipo".

Por eso, las familias exigen la reparación o sustitución inmediata de la plataforma salva escaleras para el bien del alumnado y el profesorado.

El ayuntamiento busca "la mejor solución"

Por su parte, fuentes municipales aseguran que la Concejalía de Educación es conocedora de la situación desde el primer momento. De hecho, añaden, desde Nous Espais han estado trabajando en ello y se han desplazado al colegio Sant Pasqual para valorar el estado de la rampa.

Tras la inspección, explican las mismas fuentes, se ha confirmado que no es reparable, pero la solución en la que se está trabajando es su sustitución completa por una rampa nueva, para garantizar la seguridad y el correcto uso. Actualmente, concretan desde el ayuntamiento, se está avanzando en ese proceso para "buscar la mejor solución".