Óscar Casas y Ana Mena: "La dana nos afectó en el rodaje y queremos devolverle a Valencia lo que nos ha dado"

Multitud de gente, pancartas, nervios y emoción por ver a sus ídolos. Ese es el ambiente que ayer se respiraba en el Centro Comercial MN4 con el estreno en exclusiva de la película "Ídolos", que contó con la participación de dos de sus protagonistas, Ana Mena y Óscar Casas.

La elección de esta ubicación por parte de la productora para presentar la película no ha sido casual. El rodaje de Ídolos, la primera película sobre el Mundial de MotoGP que se ha hecho en España, se hacía en València cuando llegó la dana del 29 de octubre de 2024 y lo arrasó todo a su paso. Ahora, la pareja de moda visita uno de los cines afectados por las inundaciones para "poder devolverle a Valencia todo lo que nos ha dado", manifestaron.

"Vine a estos cines con mi hermano hace dos años y medio, antes de todo, y luego la dana nos afectó bastante mientras estábamos grabando. Ayudábamos los fines de semana porque estábamos aquí", reveló Óscar Casas. Durante la película hay diferentes ubicaciones, ya que Casas, en la película Edu Serra, tiene que viajar por los diferentes circuitos nacionales e internacionales, aunque su residencia habitual está en el Cap i Casal.

"Es el único cine al que vamos a ir, hemos hecho otros preestrenos, pero no como lo que hemos venido a hacer aquí, visitar el centro comercial, animar a que venga todo el mundo al cine en esta reapertura", confesó el actor. Estas instalaciones estuvieron cerradas por la dana durante nueve meses, hasta que el 17 de julio pudieron volver a abrir sus puertas. "Nueve meses cerrado es muchísimo tiempo para mantener algo así y seguro que ha habido mucho esfuerzo y mucha gente que lo ha apoyado, así que si de alguna manera podemos dar un granito de arena, por todo lo que Valencia nos ha dado a nosotros, estamos felices".

Una acogida "espectacular"

Por su parte, Ana Mena comentó que "no nos esperábamos para nada toda esta acogida, toda la gente tan feliz, tan eufórica después de salir de la sala, después de ver la película. Ha sido un sueño, una fantasía, de verdad, una convocatoria espectacular". La cantante y actriz expresó que están viviendo unos días de promoción "de locura máxima" y que "no podemos estar más agradecidos por todo lo que lo que se está recomendando, por lo feliz que sale la gente del cine y por todo el trabajo que hemos hecho".

Candela García

Y es que el cariño hacia esta pareja, que se enamoró durante el rodaje igual que sus personajes, es evidente. Ciudad a la que van, ciudad en la que arrasan. Una de las cantantes más exitosas de nuestro país y uno de los actores jóvenes más aclamados. La naturalidad con la que han afrontado cada rueda de prensa y su complicidad tanto en persona como en la película, ha traspasado la pantalla. Tanto es así que el propio Óscar llamaba a Ana "Luna Mena" durante el rodaje, haciendo referencia al nombre de su personaje "Luna" y su apellido en la vida real.

Sobre la película

La producción, dirigida por Mat Whitecross y basada en una historia original de Jordi Gasull y coescrita junto a Inma Cánovas y Ricky Roxburgh, cuenta la historia de Edu (Óscar Casas), un joven piloto de motos al que Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2 -la escudería fundada en 1992 por el expiloto alzireño y cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez "Aspar"- le ofrece la oportunidad de dedicarse a este deporte con la condición de que su padre (Claudio Santamaria) le entrene. Edu, a pesar de que odia a su padre por haberle abandonado, acepta la propuesta, ya que es consciente de que solo con su ayuda podrá triunfar en el mundo del motociclismo. Entre las condiciones que le impone su padre destaca el entrenamiento duro y dejar a un lado el amor. Sin embargo, en ese momento, aparece Luna (Ana Mena) y todo cambia.