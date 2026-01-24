Silla inaugura su 25ª Feria de San Sebastián

Silla dio ayer, 23 de enero, el pistoletazo de salida a la 25ª Feria de San Sebastián, una edición muy especial que celebra un cuarto de siglo de una de las citas más emblemáticas de su calendario festivo. La inauguración oficial tuvo lugar a las 18:30 horas en el stand del ayuntamiento situado en la avenida de Gandia, espacio que este año se convierte en el eje principal de la feria debido, de manera excepcional, al traslado provocado por las obras de remodelación del Parque de la Estación.

El acto inaugural contó con la participación del alcalde de Silla, Vicente Zaragozá Alberola, y la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción por la dana, Zulima Pérez Seguí, quienes recorrieron el recinto ferial y destacaron la importancia de una feria plenamente consolidada, que combina tradición, comercio, gastronomía y ocio para todos los públicos.

Durante la tarde del viernes, el público pudo disfrutar ya del mercado medieval, de los expositores comerciales, de la Feria de la Tapa en la plaza de l’Estacioneta y del espacio de Silla Neta, dedicado a la concienciación ambiental y a la presentación de los nuevos vehículos y maquinaria del servicio de limpieza. La jornada se cerró con la actuación del grupo The Sepionets, que llenó la noche de gastro-rock en valenciano.

Atracciones y tapas

La feria continúa durante hoy sábado 24 y mañana domingo 25 de enero con una programación intensa y diversa. Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la Feria de Atracciones, ubicada en la avenida del Camí de l’Algudor, al lado del Polideportivo, así como de la Feria de la Tapa, con música en directo y sesiones de DJ.

El sábado destaca la celebración de la IV Mostra Concurs d’Arròs en Perol amb Ànec de Silla, uno de los actos más esperados, así como la apertura del Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS). La jornada culminará con conciertos en directo el sábado y el domingo en la zona de tapas.

El domingo, día grande en honor al patrón, llegará cargado de actividades familiares y tradicionales: cuentacuentos, juegos de madera, mágia, talleres medioambientales, l’actuación de la Dansa dels Porrots, la misa mayor en honor a San Sebastián, la procesión y el reparto de los tradicionales panets. Todo ello pondrá el broche final a una edición muy especial que refuerza el carácter acogedor y participativo de la feria.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá Alberola, junto a Lucía y Marianela, las nuevas camareras del Cristo / A. S.

Lucía y Marianela, nuevas camareras del Cristo

El pasado 8 de enero se presentó el cartel oficial de la 25.ª Feria de San Sebastián en la alcaldía de Silla. El diseño de Ana Policarpo, busca capturar la esencia de la feria y la relación con el patrón del municipio.

Ese mismo día, el alcalde de Silla Vicente Zaragozá y la concejala de Feria Trini Martínez recibieron a Lucía Martínez Calatayud y Marianela Tormo Barriós, nuevas Camareras del Cristo, que serán presentadas oficialmente durante la festividad de nuestro patrón San Sebastián.