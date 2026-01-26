Alaquàs intensifica el control de plagas con actuaciones semanales en todas las zonas del municipio

El Ayuntamiento de Alaquàs ha intensificado el servicio de control de plagas con actuaciones semanales en todas las zonas del municipio, organizadas de forma que, en un mes, todo el término quedo completamente cubierto. De este modo, el consistorio quiere garantizar "un control constante, efectivo y sostenible durante todo el año".

La Concejalía de Salud Pública explica que "el servicio incluye tratamientos específicos "DDD" (Desinfección, Desinsectación y Desratización), contra roedores y cucarachas en las vías públicas y alcantarillado así como actuaciones específicas contra el mosquito común y el mosquito tigre". Las intervenciones se realizan también en centros educativos, instalaciones deportivas, polígonos industriales y edificios municipales.

Para asegurar una cobertura regular y eficiente, Alaquàs se ha dividido en varias fases de tratamiento. Cada semana se interviene en una fase diferente y, gracias a esta planificación, todas las zonas del municipio reciben actuación dentro del mismo mes. Además, la empresa aprovecha para atender aquellos avisos o incidencias que puedan surgir en otras zonas, garantizando una respuesta más rápida y efectiva.

Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Alaquàs agradece la colaboración del vecindario y anima a comunicar cualquier incidencia para continuar mejorando el servicio. Desde la Concejalía de Salud Pública se destaca que este refuerzo “supone un paso muy importante para garantizar un entorno más saludable, seguro y confortable para todas y todos los vecinos”.

Noticias relacionadas

El departamento de Salud Pública está disponible para la ciudadanía que lo necesito de de lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes de 16 a 18 horas. Se pueden comunicar también avisos a través del correo-e salutpublica@alaquas.org o de los teléfonos 961519400 o 674246397.