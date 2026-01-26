Alboraia, obligada a devolver 4.500 euros por no ejecutar una ayuda de violencia de género

Alboraia tendrá que devolver 4.471,32 euros a la Diputación de Valencia por no ejecutar una subvención concedida dentro de la red de municipios protegidos contra la violencia de género del año 2024. En el decreto emitido por la institución provincial, inicia el proceso de reintegro al apreciarse una causa legal de incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la ayuda, tal como ha denunciado el Partido Popular (PP) de Alboraia. A los 4.313,41 euros del importe recibido que tendrá que devolver el consistorio, se suman 157,91 euros en concepto de intereses de demora ya liquidados, hasta alcanzar el importe total exigido de 4.471,32 euros.

El PP de Alboraia ha enviado un comunicado en el que subraya que esta situación obliga al ayuntamiento a devolver una ayuda ya anticipada, lo que implica que el importe del reintegro deberá salir ahora de otra partida del presupuesto municipal, al no haberse podido justificar la subvención concedida. Los populares advierten de que esta devolución forzada "limita la capacidad del ayuntamiento para destinar esos recursos a otros servicios o actuaciones municipales".

Por este motivo, el grupo municipal del PP ha anunciado que pedirá explicaciones al gobierno local de PSOE y Compromís para conocer las causas que han llevado a la pérdida de esta subvención, por qué no se evitó el procedimiento de reintegro y qué partida presupuestaria se verá afectada para hacer frente al pago exigido por la diputación.

"El alcalde y su equipo deben explicar cómo se ha llegado a esta situación y qué consecuencias tendrá para la gestión del presupuesto municipal", señalan desde el PP, que insisten en la necesidad de un mayor control y seguimiento de las ayudas públicas para evitar este tipo de situaciones.

El gobierno: "Lo que nos lastra es la deuda que dejó el PP"

El gobierno de Alboraia a través de la concejala de Igualdad, Mabel Redondo, señala que el PP "ya recibió todas las explicaciones técnicas en la comisión informativa" y lamenta que "busquen un titular fácil y falso, con una cuestión administrativa menor". En este sentido, Redondo incide en que se informó detalladamente de los motivos de la "devolución parcial de la subvención, que no pérdida" y señala que se concedió de forma tardía el 16 de octubre de 2024 y tenia que estar justificada el 31 de diciembre, con las facturas pagadas. Eso, sumado a la situación "de baja del 50 % de la plantilla del ayuntamiento", ha llevado a la devolución mencionada.

Además, señala que son dinero "que nos han integrado y estamos devolviéndolos. No salen de los bolsillos de la gente de Alboraia nada más que los intereses de 157,91 euros, que son los que saldrán del presupuesto". A pesar de los obstáculos, la concejala defiende su gestión, recordando que se pudieron justificar actividades por valor de 5.286,59 euros "teniendo en cuenta las dificultades descritas".

Por último, desde la concejalía se quiere poner en perspectiva la crítica del PP sobre la "limitación de la capacidad" del Ayuntamiento de Aboraia. "Con un presupuesto de 32 millones de euros, la concejalía considera insultante que el PP se alerte por 4.000 euros mientras guarda silencio sobre el verdadero lastre económico del pueblo". "Lo que realmente limita Alboraia no son 4.000 euros de una subvención ejecutada a correprisa, sino los casi cinco millones de euros que el Estado nos retiene cada año por la deuda que el Partido Popular dejó en este ayuntamiento", lamentan desde el gobierno local. "Esto representa el 15 % de nuestro presupuesto anual. Esa es la verdadera herencia que recorta los servicios de nuestros vecinos y vecinas", concluyen.