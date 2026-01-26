Alfafar alerta: La salud mental de la población se deteriora ante la lentitud de la reconstrucción urbana

El impacto de la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre de 2024 no ha terminado con la limpieza del barro. Un reciente Informe de Impacto Psicológico elaborado por el Ayuntamiento de Alfafar, en el que ha colaborado la Univerdad de València, advierte sobre el severo deterioro de la salud mental de los vecinos, con especial incidencia en el Barrio Orba y el Barrio de Alfalares.

Un incremento del 600 % en atención psicológica

Los datos recogidos por el equipo de intervención psicológica municipal son contundentes: en los primeros siete meses posteriores a la catástrofe se han realizado un total de 932 atenciones psicosociales. La demanda ha seguido una curva exponencial, alcanzando su punto crítico en marzo con 288 intervenciones, lo que representa un aumento superior al 620 % respecto a las cifras habituales antes de la emergencia.

En concreto por mes, el diciembre, justo tras la dana, se realizaron 40 atenciones otras 43 en enero, pero ya en febrero, empieza a ascender a 160 intervenciones, llegando a su culmen en marzo con 288 y abril con 248, para luego bajar a 106 en mayo y 47 en junio de 2025, el último dato valorado.

Según el informe, este pico de crisis emocional coincide directamente con la falta de avances visibles en la rehabilitación de las infraestructuras básicas. La persistencia de los daños en el entorno urbano, la lentitud en la rehabilitación de infraestructuras básicas, y la ausencia total de espacios de regulación emocional, impide que el ecosistema emocional de la comunidad logre estabilizarse, sobre todo en estos dos barrios de Orba y Alfalares.

El análisis técnico destaca que la destrucción total de parques, jardines y zonas de esparcimiento en el Barrio Orba constituye un factor de riesgo psicosocial acumulativo. Para los expertos, el mal estado de las calles funciona como un "trigger" o recordatorio permanente del evento traumático, lo que cronifica síntomas de hipervigilancia, ansiedad elevada y trastornos del sueño. La evidencia demuestra que la falta de entornos restaurativos aumenta la carga alostática, es decir, el desgaste fisiológico y psicológico generado por el estrés sostenido. También, en el caso de Barrio Orba, se ha detectado que se incrementa la sensación de abandono institucional, un factor que agrava los síntomas de estrés postraumático

Gráfica deintervencios psicológicas en Alfafar. / A.A.

Los efectos varían según la edad: según el informe, en niños han aparecido alteraciones conductuales y emocionales debido a la pérdida de áreas de juego, mientras que en mayores se observa un incremento de síntomas depresivos, aislamiento social y deterioro cognitivo asociado al estrés sostenido. Y en general, el estrés acumulado está generando alteraciones en la convivencia familiar y pérdida de funcionalidad ocupacional con el incremento de síntomas de estrés postraumático, especialmente intrusión, hipervigilancia y evitación más una ensación persistente de inseguridad.

También, adicionalmente, la concentración de población vulnerable en el Barrio Orba, —mayores, personas con movilidad reducida, familias migrantes y menores— potencia la desigualdad en la recuperación emocional, generando una brecha psicosocial evidente entre zonas del municipio.

Integrar psicólogos en las mesas técnicas

El informe concluye que las dificultades emocionales no disminuirán mientras el entorno permanezca dañado. La ausencia de espacios públicos priva a la población de sus mecanismos naturales de regulación emocional y convivencia. La correlación entre la suspensión de funciones urbanas básicas y el aumento de síntomas psicológicos es robusta, y subraya la necesidad de intervenciones de reconstrucción acelerada como medida prioritaria de salud pública.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alfafar solicita acelerar de forma urgente la reconstrucción de parques y jardines en el Barrio Orba como una medida de choque para mejorar la salud mental colectiva. Entre las recomendaciones finales se incluye la necesidad de destinar recursos extraordinarios para restaurar plazas y rutas peatonales, así como integrar a psicólogos y trabajadores sociales en las mesas técnicas de reconstrucción para garantizar que la recuperación de Alfafar tenga un enfoque humano y biopsicosocial. También mantener y ampliar los programas de intervención psicológica comunitaria mientras duren las obras así como realizar evaluaciones periódicas de bienestar emocional y ajustar la intervención según indicadores